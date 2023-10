Dobrodelni na Visti: v pomoč ljudem zapeli številni slovenski glasbeniki

Na velenjski Visti so v soboto pripravili dobrodelni koncert za pomoč ljudem, ki jih je prizadela letošnja vodna ujma oz. druga neurja. Na njem so sodelovali velenjski otroci, učenci, dijaki in prostovoljci Šolskega centra Velenje, člani plesne šole ter drugi znani glasbeni ustvarjalci iz Velenja ter bližnje in daljne okolice. Vsi so se odpovedali honorarju, da bi pomagali občanom in ljudem iz savinjske ter koroške regije, ki so utrpeli škodo v nedavnih neurjih in poplavi.

Do nedelje zbrali 85 tisočakov

Za vstopnico je bilo treba odšteti pet evrov, do nedelje pa so zbrali zavidljivih 85 tisočakov. Sicer pa je Športna zveza Velenje skupaj z lokalnimi športnimi klubi in društvi za obiskovalce, tudi najmlajše, pripravila različne poligone ter jim predstavila svoje športne programe.

Da je šport več kot le šport, je dokazala tudi mlada Brina, ki je dala na licitacijo dres odbojkarja Dejana Vinčića, ki ga je prejela na marčevski tekmi finala pokala Slovenije v odbojki v Velenju. Na velenjski Visti so med drugim nastopili Nina Pušlar, Maja Keuc, Rok Piletič, Maraaya, 6Pack Čukur, Alya, Til Čeh, Natalija Verboten, Matjaž Jelen, Robert Goter, Tanja Lončar, Mrigo, Matjaž in Zvone iz skupine Chateau, Ansambel Stil, Domen Kumer ter Ansambel Potepini.