To so kosi orodja, ki jih nujno potrebuje vrtičkar

Osnovno vrtičkarjevo opremo sestavljajo naslednji kosi ročnega orodja: lopata, grablje, vrtne škarje, žaga, motika, vile, zaščitne rokavice in zalivalka. Verjetno je odveč pisati, da obstajajo različni tipi in velikosti posameznega ročnega orodja. Tako poznamo več vrst lopat in grabelj, če omenimo le to dvoje. Seveda poleg kakovostnega ročnega vrtnega orodja v našo vrtno lopo sodi vsaj še kosilnica, električne škarje za živo mejo in morebiti tudi prekopalnik. Strokovnjaki svetujejo, naj bo naše merilo ob nakupu, predvsem vrtne mehanizacije, velikost površin, ki jih obdelujemo. Vrtni traktor verjetno res nima kaj iskati v majhnem atriju.

Izberimo kakovostno in ergonomsko

Tudi pri tovrstnih nakupih sledimo pregovoru, da nismo tako bogati, da bi kupovali poceni. Naše izkušnje so že večkrat potrdile topli nasvet strokovnjakov, da vedno kupimo kakovostno orodje priznanega proizvajalca, ne glede na to, ali potrebujemo lopato ali kosilnico. Pogosto se je že izkazalo, da se nekakovostno in ceneno orodje rado kvari, velikokrat šepa poprodajna storitev, torej hiter servis in dobava rezervnih delov. Marsikdaj tudi ergonomija cenenega orodja ni najboljša. Zato je pri nakupu bolje dati prednost priznanim blagovnim znamkam in kakovostnim izdelkom. Tako nam bo delo na domačem vrtu še v večji užitek.

Ali stroj res potrebujemo

Dobro je tudi, da si za izbiro vzamemo dovolj časa in preizkusimo več različnih modelov orodja. Kadar kupujemo vrtne stroje, pa se pred končno odločitvijo vprašamo še, ali neki pripomoček res potrebujemo in kako pogosto ga bomo uporabljali. Če ga bomo vzeli v roke le občasno, se morda splača razmisliti o tem, da bi se s sosedi ali sorodniki dogovorili za skupni nakup, ali pa si ga raje izposodimo v specializiranih trgovinah; vedno več jih je, ki ponujajo vrtne (in druge) stroje v najem.

Oprema, ki ne sme manjkati v vrtnarski lopi. FOTO: Visivasnc Getty Images/istockphoto

Kratke modrosti o kosilnicah

Velika neprijetnost, ki se lahko zgodi sredi sezone košnje, je nepopravljiva okvara kosilnice, zaradi katere moramo kupiti novo. Ponudba kosilnic na trgu je pestra in raznolika, zato je odločitev toliko težja. V grobem jih delimo na ročne, rotacijske in robotske. Za velike površine so tu še vrtni traktorji z vgrajeno rotacijsko kosilnico.

Najpogosteje se bomo odločali med različnimi rotacijskimi kosilnicami, ki jih lahko ženeta bencin ali elektrika iz omrežja oziroma akumulatorja. Kosilnice imajo lahko stranski izmet ali koš, nekatere pa vgrajeno funkcijo mulčenja. Rotacijske se med seboj razlikujejo tudi po širini reza – večja ko je, za večji travnik je primerna.

Strokovnjaki priporočajo, da trate do 600 kvadratnih metrov kosimo z električno kosilnico, za večje površine do 2000 kvadratnih metrov pa se raje odločimo za bencinsko, ki ima dodan še pogon koles.

Večina vrtne mehanizacije je na voljo tudi v akumulatorski izvedbi, ki vedno bolj izpodriva bencinsko gnane stroje.

Druga uporabna vrtna mehanizacija

Pri vrtnarjenju nam lahko pomaga še vrsta električnih in bencinskih pomočnikov. Če vsako leto prekopavamo velik vrt, je smiselno razmisliti o nakupu prekopalnika – električnega ali bencinskega. Nekatere lahko z ustreznimi priključki spremenimo na primer v prezračevalnik trave, robilnik trave, rahljač travne ruše, osipalni plug, spodrezovalnik plevela, snežni plug in podobno. Vsekakor kupite takšnega, ki bo kos velikosti vašega vrta tako po moči motorja kot delovni širini.

Potem so tu električni oziroma bencinski rezalniki za obrezovanje žive meje. Dolžino rezila izberemo glede na naše potrebe; pri tem moramo vedeti, da daljše ko je rezilo, hitreje je opravljeno delo, vendar je stroj težji od tistega s krajšim rezilom. Vrsto pogona pa izberemo glede na velikost vrta in dostopnost elektrike.

Košnje težje dostopne travnate površine se lotimo z motorno koso, pri čemer je njena »uporabnost« odvisna od moči motorja in rezalne garniture. Za domačo uporabo so namenjene kose z nitko, ki nadomesti kovinski nož zmogljivejših motornih kos. Pri varovanju rastlin pred škodljivci in boleznimi nam je v veliko pomoč motorna škropilnica. Verjetno ne bo odveč opozorilo, da moramo pri delu s fitofarmacevtskimi sredstvi upoštevati navodila za varno uporabo.