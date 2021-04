Igralca Blaža Setnikarja smo spoznali tudi v seriji Takle mamo in v filmu Posledice, vsega skupaj pa je naštel že 50 televizijskih, filmskih in gledaliških vlog. Član Prešernovega gledališča Kranj je lani prejel gledališko nagrado Duše Počkaj za nastope v uprizoritvah Naš razred, Ob zori in Strahovi. Ker pandemija kroji usodo gledališča in filma, ob srečanju z Ljubljančanom spregovoriva tudi o tem. Gledališče ima rad, ker omogoča doživljanje celotne predstave, pri delu pred kamero sta mu najbolj všeč ultranatančnost in magija sestavljanja. »Sprva so bili zaradi splošne negotovosti dnevi,...