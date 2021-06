Zlati zakladi Slovenije

Odpri galerijo

Zlatnik (stater) Aleksandra Velikega 330–320 pred našim štetjem, Amfipoli (Grčija), 19,5 × 18,5 mm, 8,61 g, hrani Narodni muzej Slovenije (Foto: Matija Pavlovec/Narodni muzej Slovenije) Stater Aleksandra Velikega spada med najznamenitejše antične kovance. Na sprednji strani je upodobljena boginja Atena, na zadnji pa boginja Nike z razširjenimi krili, lovorovim vencem v desnici in ladijskim jamborom v levici. Levo je napis ALEXANDROU. Aleksander Veliki je koval zlatnike in še bolj srebrnike zlasti za plačevanje vojske, s katero je osvojil večino takrat znanega sveta in prišel vse do Indije.