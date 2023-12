Zgodbe za mladostnike

Foto: arhiv založbe

Matt Haig: Deček, ki so mu rekli Božiček

Hiša knjig

Enajstletni Nikolas – z vzdevkom Božič – je v življenju prejel eno samo igračko: lutko, izrezljano iz repe, a je z njo več kot zadovoljen, saj jo je dobil od ljubečih staršev. Nekega dne pa oče izgine in Nikolas odpotuje na severni tečaj, da bi ga rešil. Na poti se spoprijatelji s čemernim severnim jelenom, premaga težavnega trola in odkrije čarobni svet, ki se skriva v zaledeneli vasici Škratovje. Vendar pa škrate iz Škratovja pestijo lastne težave: božični duh in dobra volja sta namreč popolnoma na psu in Nikolas je morda edini, ki lahko to popravi ...

Foto: arhiv založbe

Davorka Štefanec: Edina

Mladinska knjiga

V prvem delu Strašilka so se bralci zaljubili v zgodbo o Albi, zdaj pa je tu že nadaljevanje. Alba se vrne v Podsvet, kjer se mora znajti v novi vlogi vladarice in si pridobiti zaupanje prebivalcev. Medtem se nad Medsvetom zgrinjajo temni oblaki. Bestruk je zbral svojo vojsko in ga želi uničiti. Alba se vrne, da bi zavarovala svoje ljubljene in to preprečila, njena ljubezen do Oliverja pa mora čez nove preizkušnje. Z ramo ob rami s starimi in novimi prijatelji se upre zloveščemu sovražniku.

Foto: arhiv založbe

Francesco D'Adamo: Pot čez morje

KUD Sodobnost

Neke nevihtne noči se blizu obale potopi čoln. Prestrašeni brodolomci se izkrcajo in pobegnejo, v pesku na obali pa ostane nahrbtnik, ki pripada malemu Omarju. Najde ga stari ribič Ezechiele in se odloči za drzen podvig. V spremstvu svojega vnuka in psa Spaghettija se odpravi čez morje, da bi Omarjevi mami vrnil nahrbtnik in ji zagotovil, da je njen otrok živ in zdrav dosegel kopno. Pot je lahko nevarna in neuspešna, toda Ezechiele ve, da so drobna, navidezno nepomembna dejanja najmočnejše zdravilo.

Foto: arhiv založbe

J. K. Rowling: Čarovniški almanah

Mladinska knjiga

Knjiga bo bralce odčarala v čarovniški svet Harryja Potterja, saj se med njenimi platnicami v izjemnih ilustracijah razkrivajo čarobni kraji, zgodbe o čarovniških palicah, fantastične zveri, življenja čarovnic in čarovnikov ter druge podrobnosti iz tega čarovniškega sveta. V njej najdete priljubljene like, nepozabne trenutke in znamenite lokacije vseh knjig o priljubljenem čarovniku. Je idealen uvod v zgodbe o Harryju Potterju za mlade bodoče bralce in dragulj v čarovniški zbirki vseh gorečih oboževalcev. Ilustriralo ga je kar sedem izjemnih umetnikov.

Foto: arhiv založbe

Nataša Konc Lorenzutti: To ni pismo

Miš

Hudomušen, živahen, grenko-sladek izsek iz življenja nabrite Nike v času, ko smo bili zaprti, omejeni na druženje znotraj družine in smo se šolali in delali na daljavo, je že tretji o tej junakinji. Pripoveduje, kako je naveličana tega, da nikamor ne sme in se ne more družiti z nikomer, razen z družinskimi člani. Na srečo v tem času v njeno življenje pride vsaj pes, najprej en čisto začasen in potem en stalen. V knjigi sledimo njenim vsakodnevnim izzivom in prigodam, obenem pa je zelo kreativna, saj si iz dolgčasa izmišlja nenavadne, izvirne oglase.

Foto: arhiv založbe

Charles Dickens: Božična pesem

Morfem Plus

Kdo lahko skopemu starcu pomaga vzljubiti božič? Morda duh? (Ali trije!) Scroogeevo srce je bolj mrzlo od snega. Bogatejši je od polovice bank v Angliji in bolj skop kot, no, kdor koli. Ampak ko se pojavijo trije resno strašljivi duhovi in ga popeljejo na pustolovščino skozi čas, se kmalu nauči, da ni kul biti tako hladen. Lahko spremeni svoje vedenje, še preden bo prepozno? Klasična božična zgodba v drugačni preobleki vsebuje tudi kodo z avdioposnetkom v angleščini.