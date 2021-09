Zavohali jo bodo na svetovni razstavi

Pogled iz zraka Foto: Primož Hieng

Navidezna resničnost nas pripelje med pastirje. Foto: ZTŠK

Ekipa turizma na Zavodu za turizem in šport Kamnik je izvedla prvi del projekta digitalizacije kulturne dediščine na Veliki planini. »Prve rezultate si že lahko ogledate v TIC-točki in se virtualno ter po velikem ekranu sprehodite po Veliki planini.Vabljeni ste, da izkusite visokokakovostno avdio-vizualno doživetje kulturnih in naravnih biserov Velike planine skozi ogled kulturnih znamenitosti na inovativen način,« so povedali na Zavodu za turizem in šport Kamnik. Direktor zavodaje tudi zadovoljen, ker bo digitalizirana kulturna dediščina Velike planine del predstavitve slovenskega paviljona na svetovni razstavi Expo 2020, ki se v Dubaju v Združeni arabskih emiratih začne 1. oktobra letos in konča 31. marca 2022: »To bo zgodba, ki jo bodo lahko obiskovalci z vsega sveta največjega svetovnega dogodka videli, slišali in celo vonjali. Multimedijska predstavitev slovenskega paviljona bo užitek za vse čute, in verjamem, da bo vzbudila ogromno zanimanja tako za Slovenijo kot tudi za Kamnik.«Digitalizacija predvideva štiri enote kulturne dediščine na Veliki planini (Preskarjeva bajta, Zabrška bajta, kapela Marije Snežne in pastirsko naselje), ki so vpisane v register nepremične kulturne dediščine. »Izkušnjo sestavlja interpretacijska soba, v kateri bo glavnina vsebine prezentirana skozi dva zaslona (večji je občutljiv za dotik) in VR-očala, opremljena s 360-stopinjskim preletom Velike planine. Skozi vrsto raznolikih vsebin obiskovalca popeljemo po lepotah in posebnostih Velike planine. Lokacija interpretacijskega centra z digitaliziranimi enotami je kar v središču mesta na Turistično informacijskem centru Kamnik,« so še povedali na zavodu za turizem in šport.Cilj projekta je drugačno doživetje, kot ga ponuja masovni turizem. Turisti, tudi tisti, ki že imajo določene strokovne podlage, bodo lahko videli in deloma celo doživeli življenje na Veliki planini z atraktivnimi in predvsem zgodovinsko in strokovno točnimi informacijami. Po drugi strani pa lahko do neke mere pričakujemo tudi umirjanje obiska planine in povečanje obiska mestnega jedra v vseh letnih časih. Turisti bodo lahko doživeli Veliko planino tudi v času, ko zaradi vremena obisk ni mogoč.