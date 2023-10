Z borilnimi veščinami postanimo borci, hrabri in mirni

Borilne veščine prinašajo številne koristi za fizično in duševno zdravje. Vendar se začetniki težko odločijo za nekaj novega. Pripravili smo vodnik z nekaj razlogi, zakaj bi se morali naučiti borilnih veščin. To je fenomenalna rekreacija.

Povečana samozavest je nekaj, v čemer uživajo mojstri borilnih veščin vseh starosti. Ne glede na to, ali gre za vas ali vašega otroka, vam lahko borilne veščine pomagajo izboljšati samozavest.

Vadba, izpopolnjevanje in uspeh pri določeni veščini izboljšajo samopodobo in udeležencem dajejo samozavest, da jim lahko uspe tudi na drugih področjih in pri drugih podvigih. Otroci, ki se ukvarjajo z borilnimi veščinami, kažejo večjo samozavest in celo boljši uspeh v šoli. Če torej želite izboljšati samozavest, so borilne veščine odlična dejavnost.

Za celo telo

Iščete novo obliko vadbe? Borilne veščine so pravi odgovor, zagotavljajo vadbo celotnega telesa. Redna vadba dokazano poveča splošno gibljivost, izboljša odziv telesa na pritisk in krepi mišice. Ker številne borilne veščine vključujejo ponavljajoče se mišične akcije, boste sčasoma pridobili moč in kurili maščobe.

Ponavljajoči se gibi, kot so visoki udarci, nizki položaji, domiselno delo z nogami in manevriranje na tleh, izboljšajo gibljivost in mobilnost, kar bo koristilo vašemu splošnemu zdravju.

Ali ste vedeli, da ima gibljivost številne koristi za zdravje? Če naštejemo le nekatere: izboljšana drža, manjša bolečina in napetost v mišicah, boljša sprostitev uma in telesa, manjše tveganje za poškodbe.

Samoobramba

Vse borilne veščine zahtevajo prostorsko zavedanje in usklajevanje gibanja z drugo osebo. Nekatere vključujejo celo uporabo rekvizitov in orodij.

Vsi ti dejavniki izboljšujejo koordinacijo in zavedanje telesa udeleženca ter ljudi in predmetov okoli njega.

Prakse, ki spodbujajo spodnji del telesa, da deluje kot osnova, s katere lahko zgornji del telesa manevrira in deluje, so si izposodili številni sistemi borilnih veščin, tudi krav maga.

Ena od očitnih prednosti učenja borilnih veščin je izboljšana sposobnost izvajanja samoobrambnih manevrov v situacijah, ko obstaja resnična nevarnost, ne le v tistih, povezanih z nasiljem, ampak tudi v smrtno nevarnih okoliščinah. To je odlično za vse, tudi za vaše otroke.