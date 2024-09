Vsak ima svojo pot, poudarja naša znana pevka Eva

Profesionalno glasbeno kariero je Eva Černe Avbelj začela pri rosnih 16 letih z zmago na glasbenem tekmovanju Bitka talentov, ki ji je odprla vrata na številne velike slovenske odre in ji omogočila prve izkušnje z glasbenim gledališčem. »Srečo imam, da me na te hladne dni, ki so že prav jesenski, greje pričakovanje mojega prvega samostojnega koncerta te sezone, ki bo v soboto, 21. septembra, v Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah. Moji dnevi so trenutno polni vaj, pomerjanj oblek, posvetovanj s stilisti ter kovanja idej z dobrimi glasbeniki.« Tudi poletje je bilo izjemno, pove. »Ponovno sem nastopila v glavni vlogi muzikala Veronika Deseniška na Celjskem gradu, prav tako sem se po kar precej letih vrnila na poletno gledališče Studenec, kjer sem na začetku kariere pridobila prve igralske izkušnje. Lahko torej rečem, da sem poletje preživela v objemu svojih umetniških prijateljev.« A tudi kratkega oddiha, na katerem je uživala s svojimi najbližjimi, ni manjkalo. »Že več let rada del dopusta preživim v gorah, drugi del pa na morju. Slednjega sem letos preživela na magičnem Braču, ki je zame definicija dalmatinskega načina življenja. Mir, čudovito morje in omamno dobra morska hrana. Dober teden pa sem preživela v objemu Julijskih Alp.«

Aplavz pomembnejši kot hrana

V soboto bo Eva izvedla skrbno izbrane melodije iz zakladnice popevk, opere in muzikalov, ki so ji še posebno pri srcu. »Koncerta se res veselim in komaj čakam, da zaslišim prvi aplavz. Saj veste, ta je za nas glasbenike bolj pomemben kot hrana,« reče v smehu. »Glavna nit koncerta so zvrsti, ki me stalno zaznamujejo. Svojo kariero sem začela kot pop pevka, se izšolala za operno pevko, nekje vmes pa so moje srce ukradli tudi muzikali. Pogosto me sprašujejo, katera zvrst mi je najbližje oziroma katero imam najraje. V bistvu ne vem, ker so vse del mene. In ravno to je glavna nit tega koncerta. Akustično, skoraj minimalistično spremljavo klavirja in kitare sem si izbrala, ker želim, da bi bili tokrat v ospredju vokal, besedila in čustva.«

Ker bo večer v znamenju nostalgije, tudi jaz zavrtim čas nazaj, ko je Eva pred skoraj dvajsetimi leti tako rkeoč čez noč postala nova glasbena zvezda. »To je bilo zelo vznemirljivo obdobje. Stvari so se dogajale tako hitro in povsem nepričakovano. Toliko novih izkušenj, novih poznanstev in novih možnosti naenkrat. Skoraj prehitro, vendar imam zelo lepe spomine na to obdobje.« In kaj vse je počela v teh skoraj 20 letih? »Opažam, da leta tečejo zelo hitro,« se nasmeji in nadaljuje: »Zgodilo se je ogromno stvari. Na glasbenem področju je zagotovo ena najpomembnejših, da sem se podala v operne vode in s tega področja tudi magistrirala. Zgodilo se je na stotine koncertov, na tisoče vaj in verjetno na milijone sestankov. Ta leta so mi predvsem dala svobodo raziskovanja, preizkušanja idej in samooblikovanja. Najbolj vesela pa sem, da sem vse to lahko doživljala s svojo družino in možem.«

Najraje poje

Pevka in zadnja leta tudi igralka takole dojema svoje delo: »Glasbeno ustvarjanje je zame zelo osebno. Vsak koncert, vsako sodelovanje me je naučilo nekaj novega in me obogatilo na več načinov.« Kljub mladosti je za njo bogata karierna pot, vse do sopranistke. »Najpomembnejše se mi zdi, da se ena stvar ni nikoli spremenila, in sicer da najraje v življenju pojem. Na ta način najbolje in najlažje izrazim sebe, svoje misli in občutke. Glasbena pot mi je dala številna neopisljiva in nepozabna doživetja. Za to sem hvaležna. Hkrati pa se počutim, kot da se moja glasbena pot šele zares začenja. V meni se zadnje čase nabira toliko idej, da komaj čakam, da vse uresničim in jih predstavim publiki.«

Glasbeno ustvarjanje je zame zelo osebno, pravi Eva. FOTO: Igor Modic

Priprave na sobotni koncert so v polnem teku, »ekipa in jaz smo navdušeni in polni energije«, pravi Eva. »Seveda so še malenkosti, ki jih pilimo, ampak to je del procesa; vedno stremim k popolnosti.« Zakaj bo nastop v Domžalah? »Že nekaj let sem uradno Ljubljančanka. Ampak moj domači kraj so Domžale. V Domžalah sem prejela svojo prvo glasbeno izobrazbo, tam sem imela svoj prvi veliki koncert, tam še vedno živi velik del moje družine in prijateljev. Zame imajo Domžale poseben pomen in čar. In ravno zato sem želela ta koncert prvič izvesti v majhnem, vendar zame najbolj toplem Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah.« Na odru se ji bodo pridružili izjemni glasbeniki. »Vsi so tudi moji dobri prijatelji. Matic Smolnikar ob kitari, Simon Dvoršak ob klavirju in tenorist Klemen Torkar. Imam še enega gosta, ki pa bo ostal do dneva koncerta skrivnost.«

Notranja sreča sije navzven

Njen glasbeni nastop bo v soboto napolnil srce in duha, a tudi po tem koncertu bo udejanjila veliko idej in projektov. »S Klemnom Torkarjem pripravljava velik projekt s slovenskimi ljudskimi, ki ga bova začela s koncertom na valentinovo prihodnje leto. Pred tem me čaka še več opernih predstav v SNG Opera in balet Ljubljana in v Cankarjevem domu v Ljubljani ter številni solo nastopi po vsej Sloveniji.«

Eva Černe Avbelj in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Glasbenica zadnje čase navdušuje tudi z lepo postavo, saj je izklesala svoje telo. »Hvala za kompliment! Moja pot do te postave je bila predvsem povezana z ravnotežjem. Redna telesna aktivnost, zdrava prehrana in skrb zase. Najlepše pa je, da sem končno našla harmonijo med zdravim telesom in srečnim duhom.« V novi koži se počuti odlično, pove. »Polna energije in veselja. Resnično uživam v tem, kako se zdaj počutim – lahkotno, močno in srečno. Vsak dan sem hvaležna za ta občutek zadovoljstva in verjamem, da prav ta notranja sreča najbolj sije navzven.« In njen nasvet, kako izgubiti kakšen kilogram? »Pomembno je, da se osredotočite na majhne korake. Redno se gibajte, pazite na prehrano in predvsem poslušajte svoje telo. Vsak korak šteje, naj vas vodi občutek zadovoljstva, ne pa preveč strogi cilji.« Ob koncu pogovora simpatična Eva še doda: »Moje sporočilo je preprosto: bodite prijazni do sebe. Vzemite si čas, da poslušate svoje telo in srce, ter najdite tisto, kar vas osrečuje. Vsak dan je priložnost, da naredimo nekaj dobrega zase, pa naj bo to nekaj majhnega ali velikega. Najdite veselje v majhnih stvareh, ne bojte se svojih sanj in ne primerjajte se z drugimi – vsak od nas ima svojo pot. Zaupajte vase in vedite, da je ravno vaša edinstvenost tisto, kar vas naredi čudovite.«