Kitajski Huawei se je v minulih letih utrdil na trgu pametnih ur, kjer je navdušil kupce z dobrim dizajnom, kakovostnimi izdelki in predvsem resnično dolgoživimi baterijami, čeprav so bile njegove ure vse od začetka precej bolj omejene od konkurence in niso imele na voljo prav veliko aplikacij. Huawei tako vsako leto izda novo generacijo pametnih ur in jo nato dopolnjuje ter nadgrajuje z različnimi izvedenkami. Toda kakor pravijo pri Huaweiu, nova ura huawei watch ultimate dejansko ni nadgradnja obstoječe serije 3, ampak samostojna pametna ura zgornjega cenovnega razreda. In moram priznati, re...