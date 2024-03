Spoznajte znamenje zaščite

Simbol hamsa, ki je pogosto prikazan v obliki roke z očesom v sredini skupaj z drugimi zapletenimi vzorci, se običajno nosi ali uporablja kot znak zaščite. Ta priljubljeni simbol je znan v različnih kulturah, in čeprav se razlage o njegovem pomenu morda razlikujejo, je lahko hamsa močna podoba za vse, ki želijo odvrniti negativno energijo in se zaščititi pred škodovanjem.

Več simbolov V hamsi najdemo več simbolov, ne le zlobnega očesa. Pet prstov naj bi predstavljalo tudi pet elementov: zemlja, ogenj, voda, zrak in eter. Če v njej najdete ribo, je ta tam za srečo, zdravje in plodnost. Po judovskem prepričanju so ribe imune proti zlobnemu očesu, ker živijo v vodi.

Hamsa, včasih imenovana tudi fatimska roka ali Mirjamino oko, je simbol roke z očesom v sredini. Hamsa je povezana z verovanjem v zlobno oko, saj nas ščiti pred njim. Pogosto se uporablja kot amulet in je tako vključena v različne kontekste in predmete, kot so nakit, skulpture in dekorativni elementi, hkrati je priljubljen simbolni element v umetnosti.

Nošenje ali postavitev hamse v vašem domu lahko pomaga pri zaščiti pred poškodbami, boleznimi ali zlim očesom, ki je po mnenju nekaterih kultur prekletstvo ali urok, ki povzroča nenadne bolezni in druge nesreče. Vendar simbol hamsa nima vedno v sredini hudega očesa in je le ena od različic – na splošno je ta podoba običajno povezana s temami, kot so blaginja, modrost in moč.

Povezana z različnimi verstvi

Že stoletja je povezana s številnimi tradicijami in še danes ostaja priljubljen simbol za odganjanje negativnosti, povezana pa je z islamom, judovstvom, hinduizmom in budizmom.

V islamu in judovstvu gre za odganjanje zlega očesa, torej deluje kot zaščitnik. V hinduizmu se pogosto uporablja kot sinonim za najvišjega duha ali najvišjo resničnost, ki se imenuje Brahman, in kot sredstvo za pridobivanje znanja. V budizmu predstavlja univerzalnega duha in osvoboditev iz kroga ponovnih rojstev ali samsare.

Zgodovina simbola

Tako kot pri številnih znanih duhovnih simbolih tudi zgodba o izvoru hamse ni črno-bela in se lahko razlikuje glede na kulturo, rod in vero. Vemo pa, da se je roka že več generacij simbolično uporabljala v umetniških delih in religiji, pri čemer je bila v grobnici Khirbet el Kom v 8. stoletju pred našim štetjem upodobljena roka hamsa.

Ključne besede, povezane s hamso, so zaščita, moč, duhovnost, sreča, mir, zdravje.

Njen izvor je negotov, vendar naj bi jo uporabljale različne kulture, od starodavnih mezopotamskih in egipčanskih civilizacij do različnih kulturnih skupin semitskega ljudstva. A kljub razlikam je bil njen pomen pri vseh precej enoten, saj je predstavljala božanskost, mističnost in sposobnost zaščite pred škodovanjem.

Venera in Ištar

V antičnem svetu so poznali Venerino roko, ki je spodbujala plodnost in varovala pred nevarnostmi nosečnosti in poroda. Tako starodavni in sodobni amuleti po vsem svetu so podobo odprte desne roke uporabljali za znamenje zaščite, od zgodnjih mezopotamskih amuletov do Ištarine roke (boginja plodnosti, ljubezni), mano pantee (roka vseh boginj) in desne roke Bude v mudri učenja ali zaščite. Hamsa je včasih znana kot roka Fatime, kar se nanaša na hčerko preroka Mohameda (ustanovitelja islama), in roka Mirjam (Mojzesove sestre), nanjo naj bi vplivala celo Marija. Kamsa v arabščini pomeni pet, hameš pa v hebrejščini: povezava se lahko nanaša na pet prstov na roki, pet stebrov islama, pet knjig Tore v judovstvu ali celo na peto črko hebrejske abecede, ki označuje eno od svetih božjih imen.