Smrtna kazen za homoseksualnost

Ugandski predsednik Joveri Museveni je podpisal novi protihomoseksualni zakon, ki je v tej vzhodnoafriški državi naletel na široko odobravanje, medtem ko ga borci za človekove pravice globoko obsojajo. Sedanja različica sicer ne kriminalizira oseb, ki se identificirajo kot osebe​ LGBTQ, kar je narekovala ena od prejšnjih različic zakona, še vedno pa predvideva smrtno kazen za »težko homoseksualnost«, ki je definirana kot spolni odnos med ljudmi, okuženimi z virusom HIV, pa tudi spolni odnos z mladoletnimi osebami in drugimi ranljivimi skupinami ljudi.

Ugandski predsednik Joveri Museveni je podpisal strogi zakon. FOTO: Abubaker Lubova/Reuters

Klic ljudstva

Kakor je izjavila predsednica parlamenta Anita Among, je predsednik s podpisom zakona »uslišal klice svojega ljudstva«, zahvalila pa se je tudi poslanskim kolegom, ki niso popustili pod »pritiski nasilnežev in teoretikov zarote« in so ravnali v interesu države. Museveni je novelo zakona aprila vrnil v parlament in zahteval spremembe, s katerimi bi ločevali med identificiranjem oseb LGBTQ in dejanskimi homoseksualnimi spolnimi odnosi. To je razburilo številne poslance, ki so se ustrašili, da bo predsednik zaradi mednarodnih pritiskov vložil veto na zakon. Maja je bila sprejeta nova različica zakona. Homoseksualnost je bila v Ugandi prepovedana že v kolonialni dobi, ko so bili kriminalizirani »nenaravni« spolni odnosi, za katere je bila predvidena dosmrtna ječa.

Svarilo ZDA

Poslanci so takole slavili sprejem zakona v parlamentu. FOTO: Abubaker Lubova/Reuters

Združene države so Ugando posvarile pred gospodarskimi posledicami zakonodaje, ki jo organizacija Amnesty International označuje za »drakonsko in preohlapno«. Predstavniki programa OZN za boj proti aidsu, ameriškega programa za boj proti aidsu in Globalnega sklada za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji so v skupni izjavi izrazili globoko zaskrbljenost nad škodljivimi učinki sprejetega zakona na javno zdravje in boj proti širjenju okužb z virusom HIV. »Napredek Ugande v boju proti aidsu je zdaj zelo ogrožen. Protihomoseksualni zakon bo oviral zdravstveno izobraževanje in zmanjšal napredek v boju proti aidsu.« V izjavi so še opozorili, da sta »stigmatizacija in diskriminacija, ki ju prinaša novi zakon, že privedli do omejenega dostopa oseb ​LGBTQ do zdravstvenih storitev«.

Konservativna Afrika

Shod ugandskih študentov na ulicah Kampale v podporo novemu zakonu in predsedniku Museveniju FOTO: Abubaker Lubova/Reuters

Gonja proti homoseksualnosti je v tednih pred sprejetjem zakona še rasla, ko so mediji poročali o domnevnih homoseksualnih spolnih odnosih v internatih, med katerimi je bil primer iz prestižnega šolskega internata, kjer so starši učitelja obtožili spolne zlorabe njihovega sina.

Proti noveli so demonstrirali v južnoafriški Pretorii. FOTO: Alet Pretorius/Reuters

K razburjenju je prispevala tudi odločitev škofovske konference Anglikanske cerkve v Londonu, da sicer še vedno ne bo dovoljevala cerkvenih porok med istospolnimi partnerji, duhovnikom pa bo dovolila blagoslavljanje civilnih istospolnih porok in zvez. To je sprožilo ostre odzive v Ugandi in številnih drugih afriških državah. Homoseksualnost je namreč kriminalizirana v več kot 30 izmed 54 afriških držav, kjer jo marsikdo dojema kot iz tujine uvoženo obnašanje, in ne kot spolno orientacijo.