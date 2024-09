September je čas za tek

Staro slovensko ime za september je kimavec. Ime izhaja iz dejstva, da v tem mesecu začnejo dozorevati kime (semena), predvsem ajda, ki začne kimati (zoreti) na poljih. September je odličen mesec za začetek tekaškega treninga iz več razlogov, ki vključujejo ugodne vremenske razmere, naravne spremembe in družbene dejavnike.

Torej, zakaj je september sijajen čas za začetek tekaškega treninga? Ugodne vremenske razmere tekačem prijajo. Poletna vročina začne popuščati, temperature pa postanejo prijetnejše za tek. To zmanjša tveganje za pregrevanje in dehidracijo med vadbo. V primerjavi s poletnimi meseci je vlaga pogosto nižja, kar naredi tek bolj udoben.

Tudi spremembe v naravi imajo svoj čar. Sprememba barv listja in svež jesenski zrak naredita tek na prostem bolj prijeten in motivirajoč. Dnevi so še vedno dovolj dolgi, da lahko tečete podnevi, kar povečuje varnost in udobje teka. Tudi svet, družba okoli nas, je jeseni mirnejši. Po poletnih počitnicah se mnogi vračajo v bolj urejen vsakdanjik, kar olajša načrtovanje rednih tekaških treningov.

Za starše, katerih otroci se vračajo v šolo, september ponuja več časa za osebne dejavnosti, vključno s tekom. Jeseni je veliko lokalnih tekaških dogodkov, kar lahko služi kot dodatna motivacija in cilj za trening.

Pravzaprav je jesen že priprava na zimo. Začetek tekaškega programa jeseni omogoča, da si ustvarite osnovno kondicijo, preden pride zima. To olajša vzdrževanje aktivnosti tudi v hladnejših mesecih. Redna telesna aktivnost, kot je tek, lahko pomaga krepiti imunski sistem, kar je koristno pred sezono prehladov in gripe.

Tudi v glavi smo drugačni. September je pogosto čas novih začetkov in priložnosti za postavitev novih ciljev, kar lahko poveča motivacijo za začetek novega treninga. Po poletnih mesecih sprostitve in počitka je telo bolj spočito in pripravljeno na nove fizične izzive.

Ni posebnih težav s tekaško garderobo. Jesenske temperature omogočajo nošenje slojevitih oblačil, kar omogoča lažje prilagajanje različnim temperaturam med tekom.

Začetek tekaškega treninga v septembru ponuja številne prednosti, ki lahko pomagajo pri vzdrževanju motivacije in izboljšanju telesne pripravljenosti. Uživanje v naravi, ugodnem vremenu in novem začetku lahko pripomore k uspešnemu in prijetnemu tekaškemu treningu.

Zakaj je september kimavec? Ker prikimamo teku.