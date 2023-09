Seks na spletu gledajo že devetletniki

Spletna pornografija je v teh časih preprosto dostopna vsem uporabnikom interneta, seveda tudi mladim; pornografske spletne strani te morda vprašajo po starosti, kjer se gladko zlažeš, ali pa sploh ne. Z njo se že zelo zgodaj srečajo tudi otroci in najstniki, ki lahko tako dobijo napačne predstave o spolnosti ter odnosih med moškimi in ženskami, videno pa jih lahko močno prizadene. Spletno pornografijo je že gledalo 44 odstotkov osnovnošolskih najstnikov in 62 odstotkov srednješolcev, je pokazala anketa, ki so jo izvedli na Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru fa...