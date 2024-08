Samsungov kompaktni prepogljivec galaxy Z flip 6 kar poka od umetne pameti

Telefoni s prepogljivim zaslonom so se kar prijeli. Kakor napovedujejo analitiki, naj bi se letos po svetu prodalo okoli 18 milijonov pregibnih telefonov, kar naj bi bilo za 11 odstotkov več kakor lani, ko je bila rast prodaje kar 25-odstotna. Njihov tržni delež naj bi do konca leta dosegel poldrugi odstotek. Še vedno pa so prepogljivci precej nišni izdelki, s katerimi se postavljajo velika imena mobilne telefonije, namenjeni pa so predvsem petičnejšim kupcem.

Samsung še vodi

V prikupni sinje modri barvi FOTO: Staš Ivanc

Samsung je kljub navalu močne kitajske konkurence še vedno v prednosti, saj njegov tržni delež med pregibnimi telefoni znaša 60 odstotkov, res pa je, da se iz leta v leto znižuje po deset odstotnih točk. Samsung malce preveč počiva na lovorikah, saj v zadnjih treh generacijah (ali pa še malo več) pri svojih prepogljivcih dejansko ni ponudil nič novega, če odštejemo obvezne vsakoletne posodobitve procesorjev in spremembe dizajna na vsaki dve generaciji. Okej, skozi leta je zrasel prednji zaslon in letos je flip končno dobil boljšo glavno kamero in večji delovni pomnilnik, to pa je nekako to. No, pa baterija je zdaj malo večja in ima 4000 mAh.

Brezhibno delujoč pregibni mehanizem.

Sinje modri šminker

In tako smo poleti dobili vročo žemljico: »šesto« generacijo Samsungovega prepogljivca galaxy Z flip 6, ki dela družbo večjemu bratu Z fold 6. Zakaj narekovaji? Ker flip 6 v bistvu ni čisto prava šesta generacija telefona: Samsung je premiernega leta 2020 predstavil kar dva flipa, pri čemer je poznejšemu oddal končnico 5G, naslednji flip pa je dobil oznako 3.

Samsung galaxy Z flip 6; pregib se komaj opazi. FOTO: Staš Ivanc

In kakšen je kaj novi flip? V bistvu prav čeden, vsaj testni model, ki je odet v prikupno modro barvo (pri nas so na voljo še srebrna, rumena in zelena). Občutek v roki je precej dober, pregibni mehanizem deluje suvereno in brez zatikanja, pri čemer je treba dodati, da je zdaj še bolje zatesnjen, saj telefon ustreza standardu IP48, kar pomeni, da ga lahko potopimo v vodo poldrugi meter globoko za pol ure, prenese pa tudi kakšno zrnce prahu. Ogrodje iz aluminija naj bi preneslo marsikaj, hrbtna stran pa je opremljena z zaščitnim steklom gorilla glass victus 2. Stranice so zdaj iz brušenega aluminija, kar telefonu daje res dober videz, hrbtni kameri pa sta dobili lepo kovinsko obrobo.

Vrhunske zmogljivosti

Fotografsko je (končno) napredoval. FOTO: Staš Ivanc

V notranjosti tiktaka super hitri snapdragon 8 gen 3, sparjen z 12 GB rama in 256 GB shrambe. Amoled zaslona sta ostala enaka kot pri flipu 6, in sicer 6,7-palčni glavni zaslon s 120-herčnim osveževanjem slike in manjši 3,4-palčni prednji zaslon, ki odlično služi tudi kot monitorček za selfieje, ko jih delamo z glavno kamero. Saj ne, da flip 6 ne bi imel ločene selfie kamere, toda kakovost posnetkov z glavno kamero je neprimerno boljša. Letos je bil flip deležen velike prenove: glavna širokokotna kamera ima odslej nov senzor s 50 milijoni točk (prej je imel le 12 MP). No, to pa je tudi vse, kar je novega pri kamerah. Na hrbtu je še 12 MP ultra širokokotna kamera brez avtofokusa, za selfieje pa še naprej skrbi 10 MP kamera. Kakovost fotografij je zdaj boljša, predvsem pa je na račun večje ločljivosti boljše (digitalno) zumiranje, na splošno pa kameri precej pomaga umetna pamet, ki poskrbi za ustrezne nastavitve in učinke.

Na račun nove glavne kamere in umetne inteligence je zajemanje slik in njihovo urejanje pravo veselje.

Prav urejanje oziroma manipuliranje s fotografijami je ena od prednosti nove umetne inteligence, ki ji pri Samsungu pravijo galaxy AI, pri Googlu pa gemini AI in s katero lahko, denimo, s slike odstranimo osebo, UI pa ustrezno zapolni prostor, kjer je bila. Tudi flip 6 pozna vse UI finte, ki so jih predstavili v novi seriji galaxy S24, pa naj gre za pomoč pri zapiskih, prevajanju besedil, pretvorbi govora v tekst, iskanju z obkroževanjem. Človeku res ni dolgčas, ko se igra s telefonom.