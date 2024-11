Robotek posesa stanovanje, pomije tla in se še sam očisti

Na teh straneh smo preizkusili že več robotskih sesalnikov in pomivalcev tal pa tudi par bazenskih robotkov. In pri vseh smo ugotavljali, da ti dejansko olajšajo življenje, vsaj kar se tiče vsakodnevnih gospodinjskih opravkov. Pri nas doma so se vsi izkazali, saj imamo za tovrstne hišne pomočnike idealno opremljeno pritličje, se pravi brez preprog, predpražnikov, dolgih zaves in podobne navlake, hišnih ljubljenčkov ter omar in sedežne garniture, ki bi segale do tal. Edina ovira so bili stoli, ki jih je bilo treba postaviti proč od mize, da so robotki lažje opravili svoje delo.

Ultimativni robotek?

Postaja z rezervoarjema za čisto in umazano vodo ter predalom z vrečko za prah. FOTO: Staš Ivanc

Ameriški iRobot je še vedno najmočnejši in verjetno tudi najboljši proizvajalec robotskih sesalnikov in pomivalcev tal oziroma kombiniranih robotkov na svetu. Med prvimi so začeli uporabljati polnilno-praznilne postaje, na katerih se robotek napoji z električno energijo in izprazni posodico s prahom, nato pa so jih začeli še nadgrajevati. Tako so (dražje) postaje dobile še rezervoar za vodo za pomivanje tal, iz katerega se je robot samodejno napolnil, zdaj pa so v pestro paleto dodali še model roomba combo 10 max + autowash, ki ima poleg rezervoarja za čisto vodo posodo za umazano vodo, saj zna povrh vsega še samodejno očistiti krpico za pomivanje tal.

Polnilna postaja močno olajša vzdrževanje.

Dobro opravljeno delo

Manevriranje okoli mize in stolov FOTO: Staš Ivanc

iRobotovi sesalniki visokega razreda znajo res dobro očistiti tla. Njihove krtače že vse od začetka veljajo za najboljše in tudi 10 max +, ki je v našem domu dobil ime Šefćet Haljimi (po fiktivnem junaku iz legendarne satirične oddaje Top lista nadrealista), je bil opremljen z dvojno gumijasto krtačo, ki je dobro opravila svoje delo. Tudi sesalna moč je zelo dobra za baterijski sesalnik, seveda pa ne moremo pričakovati čudežev. Kadar smo Šefćeta poslali še pomit tla, je nalogo opravil povsem solidno, zelo fino pa je, da krpice po opravljenem delu ni treba ročno čistiti, čeprav je to vseeno dobro občasno narediti. Postaja ima namreč v spodnjem delu posebno krtačo, ki poskrbi za čiščenje, umazana voda pa se spravlja v ločen rezervoar. Tudi vzdrževanje je enostavno, saj se gumijaste krtače preprosto vzame iz ohišja in opere. Edina potencialna pripomba bi bilo precej glasno praznjenje posodice s prahom, a tudi to ni nič hudega, saj traja le nekaj sekund.

Sesanje, pomivanje tal in samodejno čiščenje krpice.

Napredni senzorji

Spodaj je čistilna krtača za krpico. FOTO: Staš Ivanc

Šefćet se lahko pohvali z naprednimi senzorji, ki znajo prepoznati mačji kakec, če naleti nanj, in ga zaobiti. Sama krpa oziroma njen nosilec se samodejno dvigne, kadar naleti na preprogo, tako da ni strahu, da bi se robotek lotil tkanine. Napredna navigacija, podprta s senzorji in kamero, mu omogoča, da se brez težav premika pod in med pohištvom, zemljevid prostora oziroma prostorov pa se shrani v aplikaciji irobot home, s katero lahko robotka pošljemo v posamezno sobo ali njen točno določeni del. V aplikaciji lahko naredimo tudi urnik sesanja in pomivanja tal, tako da lahko vsaj eno hišno opravilo dejansko odmislimo. Robotek tudi sam prepozna bolj umazana območja in jih dodatno očisti. Pri iRobotu kupcem zagotavljajo tudi popolno zasebnost, saj se vsi podatki, ki jih aplikacija pošilja v oblačno shrambo, šifrirajo, tako da ostanejo varni.

Senzorji prepoznajo teren in tudi morebitna (smrdljiva) presenečenja.

Kaj pa cena? Hjah, ta ni ravno nizka, tako da se splača počakati na akcije. A prav zdaj ga na uradni slovenski iRobotovi strani ponujajo za 1099 evrov, kar je za štiri stotake manj od uradne maloprodajne cene.