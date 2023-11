"Raje preživim nekaj kakovostnih ur z otrokoma, kot pa da ves dan posedam na kavču in buljim v televizijo"

Na odre po vsej Sloveniji se vsestranska zvezdnica Rebeka Dremelj podaja s predstavo Jamska ženska, v kateri se dotika nikoli dovolj prežvečene teme – odnosa med žensko in moškim. Moči je združila z igralcem in stand up komikom Rankom Babićem, ki se je prvič v karieri znašel v vlogi režiserja. Ta je varovanki položil na srce, da je projekt zmagovalna kombinacija, če se bo ob prvem branju teksta tudi sama smejala.

Z Rankom Babićem sta odličen tandem. FOTO: Dejan Nikolič

»Točno to se je tudi zgodilo, smejala sem se na ves glas in ob tem sem se blazno zabavala. Sicer mi zdaj nič več ni smešno, vse skupaj je le še ena velika resničnost,« se namuzne Rebeka, ki pa ne skriva, da je ob pogledu na zajeten scenarij kar prebledela. »Sprva sem bila jezna nase, ker sem privolila v projekt, zdaj pa moram priznati, da sem blazno zadovoljna, da sem sprejela vlogo. Jamska ženska mi je prinesla veliko spoznanje, in sicer sem ugotovila, da je povsod isto. Amerika, Islandija, Češka, Slovenija, odnos med žensko in moškim je enak povsod – vsak izmed nas je obrnjen v drug hrib, le na malce drugačen način. Nekateri z glavo, drugi pa z zadnjico naprej,« se zasmeji naša sogovornica in navihano doda, da so ji zdaj nekatere življenjske situacije, povezane z moškimi, veliko bolj jasne. »Med drugim to, zakaj je prazna rolica toaletnega papirja v kopalnici namesto v košu za smeti,« se zasmeji.

Nikoli ni prezaposlena za hčerki

Rebeka bo decembra glasbeni oder zamenjala za gledališke deske. FOTO: Dejan Nikolič

Nekatere stvari se za moške tudi v tisočletjih niso spremenile, je pa zato današnji svet nemalokrat neprijazen do nežnejšega spola. »Moški so ostali moški, ženske pa danes nismo le ženske, tudi v moški vlogi se moramo dobro znajti. Nečesa pa se moramo zavedati – nikoli ne bo tako, kot bi si same želele. Velik uspeh je že to, da smo ženske in moški preživeli toliko časa skupaj, kot smo ga,« v smehu doda Rebeka. Tisti, ki jo dobro poznajo, vedo, da je izjemno dobro organizirana ženska, ki ima v vsaki situaciji pripravljen načrt, zato se je tudi vloge lotila z vso resnostjo umetnice, ki tiči v njej.

»Ranko se je velikokrat pošalil na moj račun, in sicer ker imam vedno načrt a, pa tudi načrt b. Brez načrta moji hčerki trenutno ne bi imeli mame. Moj načrt je namreč, da vsak dan čas med tretjo uro popoldne in sedmo zvečer preživljam z njima. Takrat sem mama, po tej uri pa lahko naredim tudi vse, kar mi ni uspelo čez dan. Raje preživim nekaj kakovostnih ur z otrokoma, kot pa da ves dan posedam na kavču in buljim v televizijo. To mi več pomeni, zato sem tudi tako organizirana. Že od začetka sem navijala za to, da bi se čim prej naučila besedilo, na koncu koncev nikdar ne veš, kdaj lahko v življenje posežejo višje sile,« o odločitvi, da bo kljub natrpanemu urniku vsak prost trenutek preživela z družino, pove Rebeka. Zaupa nam, da sta z Rankom postala odlična prijatelja. »Vsako stvar jemlje z določeno mero humorja, kar mi je zelo všeč. Tudi takrat, ko bi me najraje zadavil, vse skupaj obrne na šalo,« se namuzne novopečena igralka, ki je hvaležna, da ji režiser neomajno zaupa, na svojo prvo gledališko vlogo pa je odlično pripravljena.