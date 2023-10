Strah ima samo en koristen namen: zaščiti nas pred grozečo nevarnostjo in nas s tem ohrani varne in žive. A vseeno je neprijeten in neugoden, saj naše življenje lahko moti z nenehno tesnobo, izgubo spanca, napadi panike, napetostjo in, kot pravi dalajlama, razjedanjem notranjega miru. Čeprav strah ne bo čarobno izginil, obstajajo spretni načini, kako ga zmanjšati. Navajamo pet budističnih metod za onemogočanje in premagovanje strahu.

Manj spremljajte novice

Ogromen vir strahu ustvarjajo mediji. Sicer je koristno, da ste dobro obveščeni, a nenehno branje in poslušanje novic lahko postane odvisnost, ki ne povzroča le strahu, temveč tesnobo, jezo, razdvojenost in nestrpnost. Budistični učitelji tako poudarjajo, da je preveč novic slabo za duhovno in čustveno zdravje. Če se jim odrečete, boste čutili manj strahu in več notranjega miru. Budistični menih Phap Dung pravi, naj nehamo spremljati novice, in ponuja drugo alternativo: »Pojdite in poiščite zatočišče v naravi in namen, pri katerem se vaše srce ne bo počutilo nedejavno in obupano. To je zdravilo.«

Vadite moč uma

Način, kako razmišljamo, lahko podpira resničnost ali jo izkrivlja. Dokaz, da um potvarja resničnost, je pripoved o mladem menihu, ki je sam meditiral v tajskem gozdu, ko je sonce zahajalo. Vse je bilo mirno, dokler ni v bližini zaslišal šumenja živali. Vedel je, da je večina živali v džungli neškodljivih, vendar je od vaščanov slišal tudi zgodbe o velikih tigrih, slonih in medvedih, ki napadajo ljudi. Zato je začel pozorno poslušati žival, ki se je približevala, ko je sonce zašlo. Po zvoku je ugotovil, da gre za majhno bitje. »Ni mi treba skrbeti,« si je rekel in nadaljeval meditacijo. Kmalu se je žival približala in postala glasnejša. Postajal je nekoliko bolj zaskrbljen. Vadil je pozorno poslušanje in kmalu spoznal, da je podcenjeval velikost bitja. »Glede na zvok njenega premikanja skozi grmičevje džungle je zvenelo kot srednje velika žival,« se spominja. Kljub temu ni bilo razloga za skrb, zato je spet nadaljeval meditacijo. Potem se je žival zelo približala in zvoki so postajali vse glasnejši. »Po škrtanju listov na tleh in pokanju vejic sem lahko ugotovil, da je to velika žival, zelo velika, in prihaja naravnost proti meni.«

FOTO: Getty Images

Prenehal je meditirati. Srce mu je razbijalo in bil je tako prestrašen, da je odprl oči, previdno segel po majhni svetilki, ki jo je imel, in začel opazovati džunglo, da bi poiskal bližajočega se tigra, slona ali medveda. V soju svetilke je zagledal bitje: drobno gozdno miško. Strah poveličuje stvari. Ko ste prestrašeni, zvok miške spominja na približevanje tigra, ki bo pojedel meniha. Pomislite, kako dopuščamo, da se to redno dogaja – mačja praska je lahko nevarna okužba, glavobol je lahko znak možganskega tumorja, srečanje z nadrejenim nam uniči dan. Zato je prakticiranje upravljanja močne miselnosti in uma bistvenega pomena za zmanjšanje strahov.

Spodbujajte pozitivnost

Odločite se biti optimistični, saj je ta občutek veliko boljši, pravi dalajlama. Ko smo v negativnem, prestrašenem stanju uma, ta čustva povzročijo, da se spomnimo prejšnjih neprijetnih, spornih izkušenj, zaradi česar se počutimo še bolj negotove in nestabilne. To lahko preprečimo tako, da preklopimo miselno stikalo za premik od negativnega k pozitivnemu, od strahu k upanju. Ko se v vaših mislih močno pojavi strah, nemudoma naredite miselni premik k pozitivnemu, na primer spomnite se preprostih užitkov, kot je otrok, ki se veselo igra, vaš domači ljubljenček, veselje ob svetlem, sončnem dnevu, prisotnost dobrega zdravja ali ljubezen in podpora prijatelja.

Meditirajte

Celo znanost podpira idejo, da redna meditacija lajša strah in tesnobo. Zmanjša lahko velikost amigdale ali predela možganov, ki je odgovoren za strah, tesnobo in stres. Poveča debelino hipokampusa ali predela možganov, ki je odgovoren za učenje in spomin. Deaktivira predel možganov, ki je odgovoren za tavajoče misli in misli, ki povzročajo tesnobo. Zmanjša fizične simptome stresa in tesnobe, kot sta povišan srčni utrip in povečana mišična napetost. Meditacijo za obvladovanje strahu je promoviral tudi Thich Nhat Hanh, budistični menih in avtor, ki je dejal: »Terapevtska moč meditacije je zelo velika, kot zdaj kažejo sodobne znanstvene študije. Prakse zavestnega dihanja, sedeče meditacije in meditacije pri hoji sproščajo napetosti v telesu in tudi v umu.«

Pravi uničevalec notranjega miru je strah. Dalajlama

Ne mentalnemu izkrivljanju

Eno od spoznanj, ki vam lahko najbolj spremenijo življenje, je, da vam ni treba verjeti svojim mislim. Vsi se včasih spopadamo z duševnimi izkrivljanji, moramo pa jim preprečiti, da bi negativno vplivale na nas. Ljudje smo nagnjeni k temu, da nas zlahka pritegnejo misli, ki krepijo strah in tesnobo, zmanjšujejo samozavest in na splošno povzročajo, da se počutimo nesrečne. Ključnega pomena je, da hitro izpodbijamo takšno razmišljanje. Velik del tega je že preprosto zavedanje, da jih imamo, in pozornost na to, kako si stvari oblikujemo. Dobre mentalne navade so enako pomembne kot dobre telesne navade. Če stvari preobrnemo na zdrav, pozitiven način, bomo skoraj zagotovo občutili manj tesnobe. To ne pomeni, da ignoriramo težave, izzive ali občutke, le da se jim približamo z naravnanostjo, da lahko nekaj naredimo, namesto da dovolimo, da naše misli in občutki povečajo našo tesnobo.