Prekletstvo nad Brendijevo skupino

Petkova je že tretja članica Brendijeve zasedbe Za hec in veselje, ki je umrla dokaj mlada. Spomnimo, da je zaradi srčnega zastoja, star komaj 49 let, umrl tudi Branko Vunjak - Brendi, od čigar smrti bo junija letos minilo že 11 let. Predlani poleti pa je po hudi bolezni umrl tudi 64-letni Korado Buzeti, prav tako Brendijev dolgoletni glasbeni sopotnik. Viktorija Petek je bila del Brendijeve studijske ekipe od leta 1994, ko je prvič slišal njen glas. Od takrat jo je bilo slišati v tako rekoč vseh njegovih pesmih.

»Vikica je ravno v tistem času prebolevala covid-19, zato tudi ni mogla na Koradov pogreb. A od takrat se kar ni in ni pobrala, hitreje se je tudi utrudila,« nam je zaupal glasbenik in producent Dušan Zore, prav tako član Brendijeve zasedbe in njen nekdanji življenjski sopotnik, s katerim sta ostala dobra prijatelja in sodelavca. Dva dni pred smrtjo je Viktorija pri njem, v studiu Napoleon, snemala spremljevalne vokale za enega od naročnikov. Zanimivo, da se je decembra lani, prav tako stara komaj 53 let, poslovila tudi pevka Irena Svoljšak, članica SNG Opere in baleta Ljubljana, ki je veliko nastopala v tujini, predvsem v Avstriji in Švici. Pred leti je združila vokalno moč z Andrejo Čamernik Rampre in Viktorijo Petek in skupaj so nastopale kot zasedba Corrida. Med drugim so zapele staro uspešnico skupine Pop Design z naslovom Zaspi pri meni nocoj.

Ob njeni smrti sta se vsaka s svojim čustvenim zapisom od nje poslovili tako Čamernik Rampretova kot Petkova, ki je zapisala: »Draga Irena. Kar nekaj lepih trenutkov smo preživele skupaj. Težko je verjeti, da te ni več. Veliko prezgodaj je prišlo slovo.« No, zdaj se je poslovila še Petkova, za Čamernik Rampretovo pa to pomeni, da je v samo treh tednih izgubila dve glasbeni prijateljici. Obe stari komaj 53 let. Za obe naj bi bil usoden srčni infarkt. Deveto leto pa teče, odkar je v tragični prometni nesreči umrla pevka narodno-zabavne glasbe Jožica Mavsar, s katero je Petkova posnela enega od številnih duetov. Mavsarjevo so zaradi izjemno lepega glasu klicali dolenjski slavček.

Z Andrejo Čamernik Rampre in Ireno Svoljšak so bile članice zasedbe Corrida (vrsta vrtnice). Viktorija in Irena, obe stari 53 let, sta umrli v treh tednih. Foto: Facebook

Dušan Zore tudi za Petkovo pravi, da je imela angelski glas, ki ga bo težko nadomestiti, saj je bil edinstven in nepogrešljiv spremljevalni vokal v številnih zasedbah. Med tistimi, ki so se poslovili mnogo prezgodaj, Zore omeni tudi Braneta Lukana, basista Ansambla Nagelj, ki je bil njegov sodelavec v studiu Napoleon, pomni pa tudi prerano slovo Marka Omahna iz skupine Gamsi, ki so se v glasbeno zgodovino zapisali s poskočnico Kdor ne skače, ni Sloven'c, ki je postala nekakšna neuradna himna ob robu številnih športnih uspehov.





Smrt zamajala Slakov ansambel

Ta teden pa mineva že 48 let od tragične prometne nesreče, v kateri je življenje izgubil mladi tenorist Fantov s Praprotna Jože Šifrar, kar je izjemno prizadelo tudi Lojzeta Slaka. Nesreča se je namreč zgodila tik pred praznovanjem 10-letnice Ansambla Lojzeta Slaka, in ni manjkalo dosti, pa bi se takrat njihova glasbena pot tudi končala. A so ob podpori številnih prijateljev, tudi Vilka Ovsenika, tako pevci kot trio Lojzeta Slaka prebrodili najhujše trenutke in nadaljevali glasbeno pot. Preminulemu pevcu so se poklonili v dveh skladbah (Zvonovi in Vaški godec), s še eno, in sicer Spomin na pevca še živi, pa so se mu poklonili tudi Modrijani. Kako močan pečat je Šifrarjev tenor pustil v slovenski narodno-zabavni glasbi, kaže tudi odločitev organizatorjev tradicionalnega vurberškega festivala, kjer od leta 2001 na pobudo Francija Smrekarja ansamblom za najboljše večglasno petje podeljujejo Šifrarjevo plaketo.