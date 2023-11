Pop ikona v staranju ne vidi nič lepega, a je videti fantastično

Jugoslavijo je najprej osvojila z Videosexom, potem pa pri nas postala pop ikona. Anja Rupel je še vedno priljubljena tudi v širši regiji in zdaj se po več kot 10 letih premora vrača na koncertni oder.

Lep je dan, Odšla bom še to noč, V Ljubljano, Življenje je kot igra, Skrajni čas/Krajnje vreme (s Tošejem Proeskim) so le nekatere največje uspešnice iz Anjine samostojne kariere, ki še vedno živijo na plesiščih, radiih in spletnih glasbenih platformah. Že kmalu pa jim bomo lahko prisluhnili tudi v živo, saj 8. decembra pripravlja koncert v SiTi Teatru BTC, kjer bo kot gostja nastopila tudi Tinkara Kovač. Pevka se pripravlja tudi na prihajajoči izid albuma osveženih različic njenih največjih uspešnic.

Anja Rupel se vrača na koncertne odre. FOTO: Lidija Mataja

V Sloveniji je poleg glasbene zaznamovala tudi medijsko sceno, saj je glasbena urednica in glas prvega programa Radia Slovenija. Veliki decembrski koncert bo prerez njene glasbene kariere, premierno pa bo v živo izvedla novo pesem Srce že ve. Lep je dan, kot pravi eden izmed njenih hitov, bi lahko rekli tudi o najinem snidenju na Kolodvorski pred Radiotelevizijo Slovenija. »Ja, treba je bilo kar malo bolj stopiti v akcijo, ne samo zaradi koncerta, ampak tudi plošče oziroma albuma, ki ga nameravam izdati enkrat po novem letu ... pa posneti morebiten duet, če bo bog dal,« mi sprva pove o razlogu za pomanjkanje časa v zadnjem času, saj ima veliko medijskih obveznosti.

Po več kot 10 letih nov videospot

Anja Rupel. FOTO: Lidija Mataja

Pred kratkim je Anja na radie poslala novo pesem Srce že ve, zdaj pa se je po desetih letih lotila tudi snemanja videospota. »Že deset let nisem posnela videospota ali pa mogoče še kakšno leto več. Morala sem se malo brcniti v rit in začeti migati.« O vrnitvi mi ob pitju čaja izda, da se je nanjo pripravljala kar dolgo. »V bistvu se je to dogajalo že med karanteno, med prvim lockdownom. Alešu (Klinarju, op. p.) je bilo malo dolgčas in sem predlagala, če bi kakšen moj star komad posnela na novo, ker imava studio in čas. Iz tega je v bistvu nastala cela plošča. Res pa je, da je ves čas kaj bilo, tudi lockdowni, in zaradi tega nekako ni prišlo do izida. Poleti letos pa se je najprej zgodil koncert v Aleji, za katerega me je v bistvu sprovociral Grega Zalokar. Prišel je z idejo, če bi nastopala, jaz pa sem mu odvrnila: a si ti nor, kako bom nastopala, saj že dolgo nisem imela nastopa. Kot gostja sem bila sicer večkrat na odru, z Zoranom Predinom sva nastopala v Zagrebu in Beogradu, tudi pri flirrtih sem bila gostja, pa pri skupini Lačni Franz v Ljubljani, ko so imeli koncert. Tudi v Makedoniji sem bila gostja. Torej sem bila na več odrih, že dolgo pa nisem imela svojega koncerta. In potem je bil dejansko Aleš tisti, ki je skupaj spravil člane banda, da so naštudirali pesmi. Tisti, ki so bili na koncertu v Aleji, so rekli, da je bilo fajn, zakaj ne bi imela več koncertov in tako naprej. Iz tega se je potem nekako razvilo to, da se zdaj pripravlja koncert v SiTi Teatru, ki bo 8. decembra. Pred tem, to je v petek, pa bom gostja pri svojem Alešu na koncertu. Nakar smo rekli, da če že delamo koncert, bi bilo mogoče fajn, da zdaj končno izdamo tudi ploščo.«

Na koncertu bo nosila petke

Vročo vajo pred koncertom v SiTi Teatru BTC je pred kratkim imela na Beograjskem tednu mode, kjer je navdušila srbsko publiko. »Tam me imajo očitno v lepem spominu,« se nasmeji ob mojem komplimentu o stoječih ovacijah na njenem nastopu. »Na splošno so zelo nostalgični, kar se tiče pop-rock kulture iz osemdesetih.« Medtem se spomni nastopa iz leta 2019, ko je bila gostja na Predinovem koncertu v Beogradu. »Že takrat so bile velike ovacije, ko sem prišla na oder. Prav začudila sem se, kaj jim je, kaj se dogaja, zakaj sploh, ker si navajen, da Slovenci vseeno malo drugače gledamo na te stvari. Pri nas ni kakih velikih zvezd, a te dejansko imajo za neko zvezdo, gre za malo drugačen odnos. Reči moram, da so bili tudi zdaj na Beograjskem modnem tednu vsi vzhičeni. V Beogradu se počutiš tako kot doma. Res super!«

Anja Rupel FOTO: Lidija Mataja

Vsekakor je Anja prava modna ikona, za najino srečanje se je obdala s kristali. »Kot sraka sem! Samo da se kaj sveti.« Nekoč je bila razglašena za najboljše oblečeno Slovenko in velja, da je vedno lepo urejena. »Res je, vedno se uredim. Tudi doma sem urejena. To imam verjetno po mami, saj je bila tudi ona takšna.« Seveda me zanima, kako se bo uredila za svoj koncert. »Obvezno bom imela čevlje z visoko peto,« takoj odgovori z nasmehom. »Sicer v zasebnem življenju redko nosim pete, na odru pa moram imeti vsaj malo pete. Brez pet se mi zdi, kot da bi šla gola na oder. Zato jih moram imeti in na odru brez problema funkcioniram v njih.«

Moški so šarmantni, ženske pa samo stare

Letos mineva že 40 let od prve izdaje Videosexa, zato jo ob tej visoki številki vprašam, kako ona dojema staranje. »Joj, groza! Nekateri pravijo, da je to naravno, kako se je lepo starati, kako je krasno imeti sive lase, kar je zdaj zelo in. Meni se v staranju ne zdi nič lepega. Ja, z leti imaš malo več izkušenj, mogoče te manj zanima, kaj si kdo drug misli o tebi, prej znaš postaviti meje, pa povedati, kaj si misliš. Ampak kar se tiče samega telesa, se v vsakem primeru stara. Lahko se na glavo postaviš, ješ najbolj zdravo, telovadiš vsak dan, ampak telo se stara in v tem ni nič lepega. To dobro vem, ker imam mamo v domu. Starost pač ni nekaj, kar bi si človek prav želel in kar bi zelo poveličeval.«

Anja Rupel z Danico Lovenjak. FOTO: Danica Lovenjak

Ob tej izpovedi pohvalim njeno iskrenost, saj po navadi vsi rečejo nasprotno. »Slej ko prej te začne kaj boleti, pa kake bolezni se začnejo razvijati. To pa ja ni fajn, ne glede na to, da je za ženske še bolj grozno, ker se začne koža starati, povešati, pa v meno prideš, začneš se rediti, hormoni se ti zmešajo, ne moreš spati ... to je realno življenje. Ženske se moramo s tem bolj spopadati kot moški, čeprav baje obstaja tudi moška mena. Saj veste, moški so šarmantni, ko so stari, ženske pa so samo stare. Tako je.« V smehu še reče: »Res je tudi, da pri teh letih potrebuješ finance, saj je finančni zalogaj malo večji, da kolikor toliko vzdržuješ stanje.« Pripomnim, da je to kot servis avta. »Seveda, starejši ko je avto, več servisa potrebuje.« A kljub temu Anja pravi, da je življenje lepo, saj mi na koncu z nasmehom na obrazu pove: »Ne glede na vse je lahko vsak dan lep dan, če si ga narediš.«