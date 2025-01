Polžek združil znane glasbenike

Zgradila sem trdnjavo, jo oblekla s starimi zavesami in jo prislonila k oknu s pogledom na smreke. Potopila sem se v svetove kosovirjev na leteči žlici, koliščarjev, Mačka Murija in zaplavala med njimi,« se v svoje otroštvo vrne Anja Pavlin, pevka pri novomeški indie-pop skupini Tretji kanu ter Indigo, organizatorka Festivala novomeško poletje in po novem tudi pisateljica, saj je v srčiki poletja izšla tudi njena prva knjiga za otroke Prigode polžka Petra s priloženim albumom uglasbljenih pesmic Tomislava Jovanovića - Tokca. Da se je v lanskem letu seštel ves silni trud preteklih let, pove Anja in da je izjemno hvaležna, saj so se ji izpolnile sanje. Konec leta je izšel tudi tretji album Tretjega kanuja, ki sta ga z drugo polovico, Janom Medletom poimenovala Rio in Anu.

Izjemen nabor ustvarjalcev

Glavni junak njenega knjižnega prvenca Prigode polžka Petra se s pomočjo prijateljev sooča z izzivi odraščanja. »Pesmice je Tokac v nabiralnik dobil brez moje vednosti in kot se spomnim, je po prebiranju izjavil, da je dobro in da bomo to naredili. Mojstrsko je izbral tudi pevce, ki pritičejo vsaki skladbi. Osem skladb iz pesmarice Prigode polžka Petra so odpeli najbolj prepoznavni pevci v slovenski glasbeni krajini: Rudi Bučar, Tone in Zara Kregar, Gregor Strasbergar in OPZ OŠ Bršljin, Anja Pavlin in Jan Medle, Tomislav Jovanović Tokac, Matevž Šalehar - Hamo, Jure Košir in Bort Ross, pri albumu pa so sodelovali tudi izjemni glasbeniki in producenti: Leon Firšt, Jani Lipičnik, Igor Ilić, Mario Babojelić. Tako sta se sešteli beseda in glasba, tretji, vizualni element pa je dodala ena najvidnejših slovenskih akademskih slikark in ilustratork Polona Lovšin. Recenzijo za knjigo in album je napisal slovenski pisec besedil za popevke, kitarist, glasbenik, urednik in novinar Drago Mislej - Mef.

Polžek je povezal številne znane glasbenike. Na sliki: Dejan Slak, Primož Malenšek, Anja Pavlin, Tomislav Jovanovič - Tokac in Jan Medle. Tokac, Anja in Jan so med ustvarjalci albuma, Dejan in Primož pa sta zraven pri live špilih. Foto: osebni arhiv

»Ob poslušanju tega izdelka, ki sicer govori o polžu, a v resnici govori o nas ljudeh, me je obšla človeška lastnost, ki verjetno sliši na ime nečimrnost ali celo zavist. Kako to, da tega nisem naredil sam? Pa sem napisal nekaj pravljic. Tudi tematski album o obalnih posebnežih sem napisal za Halo, ampak to je nekaj drugega. To je kirurgično natančno zadet tisti živec, ki skrbi za pritegovanje pozornosti. In poslušanje teh pesmi pritegne pozornost. Malo z raznovrstnostjo, malo z izvrstnimi vokali, malo z zapomnjivimi melodijami in potem še z besedami. Lepo se ga posluša celega, hkrati pa vsaka od pesmi stoji sama zase,« je zapisal Mef.

V svetu, ko vsi nekam hitimo in nas zato v resnici nikjer ni povsem dovolj, v polžjem mestu stvari potekajo počasneje – po polžje.

Za zvedave deklice in dečke

Prigode polžka Petra je Anja, kot pravi sama, posvetila vsem zvedavim in vihravim deklicam in dečkom, ki jih vztrajno tlačimo v isti koš in žigosamo z istim ocenjevalnim sistemom s tem pa izgubimo čudovite, raznobarvne karakterje otrok, ki bodo postali odrasli in po svetu nosili svoje luči. V svetu, ko vsi nekam hitimo in nas zato v resnici nikjer ni povsem dovolj v polžjem mestu stvari potekajo počasneje – po polžje. Nad odzivi na njen prvenec, ki je izšel pri založbi Didakta, je navdušena, za dedka Mraza pa so ga preko Društva prijateljev Mladine Mojca prejeli tudi dolenjski otroci. Se pa polžek Peter seli tudi v druge države, začenši s Bosno in Hercegovino, saj je za Mladinsko knjigo Sarajevo prevod ustvaril priznani pisatelj in pesnik Ahmed Burić in jo po znanemu bosanskemu pevcu sevdalink preimenoval v Avanture Mehe Pužića.

Recenzijo za knjigo in album je napisal slovenski pisec besedil za popevke, kitarist, glasbenik, urednik in novinar Drago Mislej - Mef. Foto: Dejan Javornik

Sicer pa za letos Anja s soorganizatorjem, producentom Igorjem Ilićem že snuje bogat program petega Festivala novomeško poletje, ki bo popestril poletno dogajanje glasbenega Novega mesta ob zeleni lepotici Krki, ki je tudi navdih za vse Anjine pripovedi. Anja je jeseni izdala tudi duet Lepo počasi z legendarnim Alfijem Nipičem in tako združila staro in novo popevko, pesem pa ima tudi lepo novoletno sporočilo za katerega pravi, da bi ga morala večkrat upoštevati: Da lepe stvari rabijo svoj čas in se jih splača počakati natanko s tisto hitrostjo, ki jo imajo one same, ko prihajajo k nam.