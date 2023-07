Philips je izdelal dobre slušalke za dobro ceno

Kakovostne brezžične čezušesne slušalke z aktivnim odstranjevanjem hrupa iz okolice (ANC) znajo stati kar lep kupček denarja. Za boljše Sonyjeve ali Bosejeve modele je treba odšteti kakih 350, 400 evrov, za Applove airpods max pa kar sedem stotakov. A na srečo se da dobre slušalke dobiti tudi za precej manj denarja. Philipsove TAH 8506 tako stanejo »le« okoli 150 evrov in manj zahtevnemu poslušalcu prinesejo dober zvok in solidno odstranjevanje hrupa.

Sodoben dizajn

Potovalna torbica je, napajalnika ni. FOTO: Staš Ivanc

Že prvi vtis je dober. Philipsove bluetooth slušalke pridejo v trdi potovalni torbici, sama izdelava pa je resnično dobra. Lepo objamejo uho in niti po daljši uporabi niso neudobne. Priložena sta polnilni (usb C) in klasični avdiokabel, pozabili pa niso niti na adapter za tiste vtičnice na letalih. Škoda pa je, da niso odporne proti vodi.

Dober zvok

Poslušanje glasbe je bilo prijetno doživetje, pri čemer so bili srednji in visoki toni lepo uravnoteženi, basi pa močni in globoki. Ljubitelji nizkih tonov bodo uživali, saj jih je na pretek, poleg tega pa so dobro kontrolirani in jasni. Seveda pa se sliši razlika v primerjavo z vrhunskimi Sonyjevimi slušalkami WH-1000XM5, ki imajo opazno boljši zvok in širšo stereo sliko, a prav tako tudi konkretno višjo ceno. Tisti, ki imajo raje malo manj basov, lahko to uredijo v Philipsovi aplikaciji, ki ponudi sicer zelo osnoven izenačevalnik zvoka, znotraj nje pa lahko nastavljamo tudi ANC, ki pa ima le tri možnosti: izključeno, vključeno in zaznavanje zvokov iz okolice. Nekih naprednejših funkcij slušalke ne ponujajo. Aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice je kar učinkovito, ni pa na ravni kakih Sonyjevih ali Bosejevih top modelov. Imajo pa odlično baterijo, ki zdrži do 30 ur predvajanja glasbe. Skratka, lepo zaokrožen paket.