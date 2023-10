Za letošnjo nagrado je norveški Odbor Nobelove nagrade za mir do 31. januarja, ko se je iztekel rok za prijave, evidentiral 351 kandidatov, od tega 259 posameznikov in 92 organizacij. Število kandidatov je drugo najvišje doslej. Nobelov odbor lahko identiteto nominirancev razkrije šele po 50 letih, njihovi predlagatelji pa k temu niso zavezani. Tako se v medijih pojavljajo resnične izjave predlagateljev, lažne izjave, ugibanja in stave. Tudi letos je večina do zdaj razkritih (pravih ali lažnih) nominirancev povezana z vojno v Ukrajini ali pa gre za nasprotnike ruske politike. Med njimi so ukr...