Parašportnica Živa se je po 20 letih vrnila v svojo osnovno šolo (FOTO)

"Fantastično je bilo, brez besed so me pustili. Na dan so prišla čustva. Izjemno sem hvaležna šoli, ker se je tako zavzela in potrudila in mi pričarala tak dan,« danes 35-letna Živa Lavrinc ni skrivala navdušenja. Po 20 letih se je vrnila v Kamnik, kjer je obiskovala Osnovno šolo Frana Albrehta, preden je šla v svet. Danes je uspešna parašportnica, paralokostrelka, ki bo avgusta začela nastop na svojih prvih paralimpijskih igrah. Tudi o tem je govorila na šoli, kjer so ji učenke in učenci pripravili bogat program.

Za sina sta poskrbela mama in partner.

Za spomin so ji podarili še šopek.

Šola je navdušeno sprejela svojo nekdanjo učenko. FOTOGRAFIJE: Drago Perko

Živa je v pogovoru, ki ga je vodila Mateja Pintar Pustrovrh, pojasnila, kako se je zapisala parašportu. Pred petimi leti je doživela nesrečo in nesrečen padec s kolesom, pristala je na vozičku. A ta ji je prinesel nove športne izzive: Živa tekmuje v parabobu, preizkusila se je v tenisu, zdaj je zapisana paralokostrelstvu, v katerem spada v sam svetovni vrh in je tudi kandidatka za visoko mesto na paralimpijskih igrah. Pogovora so se udeležili tudi Živina mama, Živin partner Manfred in sin Noah, ki se je rodil junija lani, slab mesec za tem pa je Živa na svetovnem prvenstvu dobila vozovnico za paralimpijske igre. Tudi zato je Živa bila in ostala navdih.

Otroci navdušeni

»Bila sem njena razredničarka. Živa je bila izvrstna športnica že takrat. Več je bilo adrenalina, bolj jo je zadeva mikala,« se je snidenja razveselila Tamara Bračič, njena nekdanja učiteljica. »Zelo sem ponosna na Živo, našo nekdanjo učenko, in na ves dogodek, ki smo ga pripravili, ter vse mentorje, ki so sodelovali pri organizaciji. Vesela sem, da smo imeli možnost pokazati veselje in navdušenje. Živa je s svojo zgodbo, s svojim pogumom, vztrajnostjo, srčnostjo velik navdih za vse nas. Prepričana sem, da se je dotaknila vseh nas,« je dodala ravnateljica Monika Glücks Donko. »Predno smo prišli v Kamnik, smo si ogledali video naše Žive. Otroci so zanjo pripravili besedila, slikice in zanimive misli. Kar dlake ti gredo pokonci, ko bereš zapise otrok od 1. do 5. razreda. Navdušena sem, ko vidim, kako so otroci empatični in senzibilni v tem času. In sposobni so dojeti, da so to velike stvari,« je dodala učiteljica Jana Svetec.