Papež obsoja nazadnjaštvo ameriške Katoliške cerkve

Papež Frančišek je obsodil »nazadnjaštvo« nekaterih konservativcev v ameriški Katoliški cerkvi. Poglavar Rimskokatoliške cerkve je poudaril, da so zamenjali vero z ideologijo, in dodal, da pravilno razumevanje katoliške doktrine dopušča možnost sprememb skozi čas. Frančišek se je z omenjenimi pripombami dotaknil razkola v ameriški Katoliški cerkvi, ki je razdeljena na progresivce in konservativce, ki so dolga leta imeli podporo v doktrinskem papeževanju Janeza Pavla II. in Benedikta XVI., še posebno kar se tiče vprašanja splava in istospolnih porok.

Številni konservativci Frančišku zamerijo, da se osredotoča na aktualna družbena vprašanja, kot sta revščina ali varovanje okolja, hkrati pa imajo njegove ideje, da bi ločenim in civilno ponovno poročenim katoličanom dovolili sprejemati zakramente, za naravnost heretične.

Reakcionarna stališča v ZDA

V ameriški Katoliški cerkvi vlada razkol med progresivci in reakcionarji. Na simbolični sliki cerkev sv. Luka v New Yorku. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Papež Frančišek je omenjene besede izrekel med zasebnim srečanjem s portugalskimi člani svojega jezuitskega reda med obiskom v Lizboni ob svetovnem dnevu mladih na začetku avgusta. Zapis srečanja je pred dnevi objavil jezuitski časopis La Civilta Cattolica (Katoliška civilizacija), ki ga potrjuje vatikanski državni sekretariat.

Med srečanjem je portugalski jezuit Frančišku dejal, da je med nedavnim študijskim dopustom v ZDA strašno trpel, ker je tam spoznal veliko katoličanov, med njimi tudi nekaj ameriških škofov, ki so kritizirali tako deset let Frančiškovega pontifikata kakor tudi sodobne jezuite.

Šestinosemdesetletni poglavar Rimskokatoliške cerkve mu je pritrdil z besedami, da so v ZDA prisotna »zelo močna, organizirana, reakcionarna stališča«, ki jih je označil za nazadnjaška. Posvaril je, da takšna stališča vodijo do zaprtega ozračja, kar je zmotno. »S takšnim početjem izgubljate resnično tradicijo in se obračate k ideologijam, da bi pridobili podpornike. Z drugimi besedami: ideologije zamenjajo vero. Vizija monolitske cerkve je napačna,« je dejal papež. »Če greste nazaj, izgubljate korenine cerkve, kar ima posledično uničujoče učinke na moralo.«

Frančišek se je v Lizboni srečal z množico mladih katoličanov. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

»Rad bi opomnil te ljudi, da nazadnjaštvo nima smisla in da morajo razumeti, da obstaja pravilna evolucija v dojemanju vprašanj vere in morale, ki katoliški doktrini omogoča, da se razvija in spreminja skozi čas. Frančišek je v preteklosti že pokazal, da se zaveda kritik nekaterih ameriških konservativcev, pri čemer je nekoč dodal, da si šteje v čast, da ga napadajo Američani.