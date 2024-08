Osvajalci verjamejo v ljubezen

Ime ansambla je pravšnje. Osvajalci so namreč simpatični mladi fantje, ki čisto zares osvajajo, tako z glasbo kot tudi dekleta, ki jim prekrižajo pot. In prav o tem pojejo v najnovejši pesmi, valčku z naslovom Ljubezen se vrne. »Moči smo združili, ker nas druži strast do glasbe,« pravi harmonikar Nejc Poglajen, ki ima ob sebi še kitarista Petra Zavca in bas kitarista Andraža Tomažiča. Dejansko pa vsi trije obvladajo igranje harmonike.

Med snemanjem videospota za valček Ljubezen se vrne FOTO: arhiv ansambla

»Do letos smo bili trije, zdaj pa se nam je pridružil še četrti član, karizmatični pevec Blaž Omahna, ki je s svojim talentom in energijo obogatil naš ansambel,« pravi Poglajen. In prav Blaž je v novi skladbi Ljubezen se vrne prevzel glavno vlogo pevca, medtem ko je v videospotu, ki so ga posneli zanjo, glavno vlogo iskalca ljubezni dobil Nejc. V družbi dekleta se potepa po Kamniku in raziskuje njegove slikovite ulice, ki so več kot primerne za zmenek. Tako vsaj trdijo fantje, ki jim je melodijo za valček skomponiral Primož Ilovar, besedilo pa je delo Igorja Pirkoviča.

Slednji v besedilu opisuje zaljubljeni par, ki se je nekoč v preteklosti razšel, zdaj pa ju je usoda ponovno združila. Čeprav sta živela narazen in je njuna ljubezen zbledela, sta ob ponovnem srečanju spet začutila metuljčke v trebuhu, zato gojita upanje, da bosta lahko začela pisati zgodbo znova. Refren namreč govori o tem, da se prava ljubezen vedno vrne tja, kjer je doma, ne glede na preizkušnje. Fantje so sicer večinoma oddani, le Nejc je še vedno samski in išče tisto pravo.

Nejc Poglajen v vlogi iskalca izgubljene ljubezni FOTO: arhiv ansambla

Sicer pa pridno delajo ali zaključujejo študij. »Imamo veliko željo po ustvarjanju novih skladb. Po izidu prvih dveh, z naslovoma Ni pošteno in A si ti, se veselimo vseh nadaljnjih izzivov. Uživamo na snemanjih in vajah, saj se tam še bolj povežemo. Ne samo na glasbenem področju, temveč smo med seboj tudi zelo dobri prijatelji,« pravijo Nejc, Peter, Andraž in Blaž.

Videospot za skladbo Ljubezen se vrne so posneli, kot že rečeno, v Kamniku, pa tudi pri čudovitem gradu Bogenšperk. »S svojo glasbo smo že zdaj osvojili številna srca in upamo, da jih bomo s tem valčkom še več. Vsekakor želimo nadaljevati svoje delo in se že veselimo številnih nastopov, na katerih bomo razveseljevali oboževalce in vse ljubitelje glasbe,« pravijo Osvajalci.