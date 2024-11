Nega lesenih kuhinjskih pripomočkov

Kdor ima rad les, ima najbrž tudi v domači kuhinji kup izdelkov iz tega materiala, pa naj gre za kuhalnice, podstavke, deske, sklede … Gre za trpežen material, če znamo zanj lepo skrbeti, poleg tega so lesene kuhalnice odporne proti vročini, ne bodo se stopile med kuho niti nam opekle prstov, z njimi ne bomo obdrgnili dna posode, rezanje na leseni deski pa bo nož bistveno manj otopilo kot rezanje na drugih materialih. Kako skrbimo zanje, da nam bodo pripomočki dolgo služili, da bodo ostali lepi in konec koncev ne bodo nevarni za okužbo hrane z raznimi mikrobi?

Očistimo takoj

Voda je prijateljica lesa, a le za kratek čas, zato je prvo pravilo, da lesenih predmetov ne čistimo v pomivalnem stroju; komur se zdi to dobra ideja, na kuhalnicah kmalu opazi razpoke, deska za rezanje se denimo razpolovi, leseni ročaj se ukrivi ali odstopi od kovinskega ogrodja, les pobledi itd. Les seveda vpije vodo, se razširi, kar pospeši njegovo propadanje, poleg tega lahko delci hrane prodrejo v drobne razpoke, to pa omogoča širjenje bakterij in ustvarja tveganje za zdravje.

Prvo pravilo je, da lesenih predmetov ne čistimo v pomivalnem stroju.

Šele popolnoma suhe pospravimo. FOTO: Getty Images

Nujno je, da kuhalnice in deske za rezanje takoj po uporabi dobro očistimo s toplo vodo in detergentom ali nekaj kapljicami limonovega soka, oplaknemo, dodobra osušimo s suho krpo ali kuhinjsko brisačko, nato pa jih dokončno posušimo na zraku tako, da jih postavimo pokončno. Šele popolnoma suhe pospravimo.

Globinsko čiščenje

Zaradi poroznosti lahko les iz hrane absorbira barvo, največ preglavic nam običajno povzroči rdeča pesa, tudi paradižnik, ki ima močan rdeč pigment. Posežemo lahko po vsestranski sodi bikarboni; dodamo ji vodo, da dobimo pasto, in z njo zdrgnemo desko ali kuhalnico, ki se je je prijela barva ali ima vonj po živilih.

Občasno, denimo na vsakih 14 dni, vse lesene kuhalnice globinsko očistimo v vreli vodi: damo jih v visok vrč ali kozarec in vanj nalijemo krop. V vodi bomo kmalu opazili ostanke maščobe in drugih nečistoč. Pustimo 10 minut, speremo in osušimo.

Zaščitni premaz

Pika na i negi lesenih kuhinjskih pripomočkov je zaščita s premazi, in sicer z izdelki, primernimi za stik z živili, denimo z mineralnim oljem ali čebeljim voskom. Olivno olje, denimo, ni primerno, saj lahko na lesu pusti okus po žarkem.

Limona bo desko očistila in obenem razkužila. FOTO: Getty Images

Rešimo lahko celo kose, na katerih se poznajo sledi uporabe, denimo zareze na deski ali lise, ko les ni več gladek. Vzamemo brusni papir, najprej bolj grobega, nato bolj finega, podrgnemo v smeri lesa oz. vlaken, ne brusimo prečno nanje, odstranimo prah ter natremo z mineralnim oljem. Deska bo kot nova.