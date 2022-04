V gledaliških krogih se zadnjih nekaj mesecev največ govori o odrski postavitvi Jančarjevega romana To noč sem jo videl, saj je eden najambicioznejših umetniških projektov v zgodovini samostojne Slovenije. Nastal je namreč kot koprodukcija med SNG Drama Maribor, dunajskim Burgteatrom, srbskim Jugoslovenskim dramskim pozorištem ter Cankarjevim domom, kajti pet pripovedovalcev, ki v romanu govorijo pretresljivo zgodbo Veronike Zarnik, je različne narodnosti. Roman se nanaša na resnično zgodbo zakoncev Ksenije in Rada Hribarja, ki sta bila lastnika gradu Strmol na Gorenjskem in so ju leta 1944 u...