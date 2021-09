Naj bo tudi zadnji dan v tednu brez stresa

Kako pogosto se v nedeljo zjutraj zbudite in že razmišljate o delovnem tednu, ki je pred vami? Kakšno stopnjo tesnobe in stresa čutite ob pogledu na svoj seznam opravkov za prihajajoči teden? Veliko ljudi pravi, da je nedelja zanje najljubši dan, a mnogi obenem priznavajo, da ko se prevesi v popoldne, že razmišljajo o ponedeljku.



Zakaj se to dogaja? Ker živimo v kulturi, ki daje ogromno vrednost produktivnosti in ne počitku. Morda ste na kosilu s prijateljico, pa so vaše misli pri ekipi, ki trenutno nekaj dela, pri projektih, ki vas čakajo, ali pa obrokih, ki jih morate pripraviti. Namesto da se ukvarjate z nedeljskimi strahovi, ste lahko zelo osredotočeni in namensko preživite dan drugače ter svoje nastavitve že vnaprej nastavite na srečo in uspeh za ves teden. Preden naredite aktivne korake, da bo vaša nedelja prijetnejša, morate ta dan najprej v mislih preoblikovati v odličen dan! Bodite optimistični, da ga lahko uvrstite med svoje najljubše. Vaša sreča in dobro počutje se bosta krepila z osredotočanjem na eno opravilo in čuječnostjo, ki ji boste sledili mimogrede. Skozi ves dan uporabljajte vseh pet čutov in svoj dih, da se povežete z vsako aktivnostjo. Ko opazite, da vam misli tavajo – v službo, k odgovornostim itd. –, vrnite pozornost k sebi in trenutku, v katerem ste. Zaslužite si prosti čas in počitek. Vzemite si ga in uživajte. Ko to usvojite, se lahko lotite preostalih štirih korakov. Spanec v noči na nedeljo Nevroznanstvene raziskave kažejo, da odrasli potrebujejo sedem do devet ur spanja na noč. Ta količina spanja koristi zdravju možganov, osredotočenosti, spominu, sposobnosti odločanja, imunskemu sistemu ter pomaga ublažiti stres in tesnobo. Če se v soboto zvečer odločite za spanje, se boste vso nedeljo počutili veliko srečnejše! Da, morda se boste morali odpovedati še kakšnemu delu najljubše nadaljevanke, a če se ob nedeljah še posebej spopadate s tesnobo, lahko to za vas spremeni vse. Poskusite ohraniti dosleden čas spanja in prebujanja tako ob vikendih kot ob delavnikih. V telefonu si nastavite opomnik, izklopite tehnologijo uro pred spanjem v soboto zvečer in opazujte, kako srečni se zbudite v nedeljo zjutraj. Jutranje gibanje in meditacija v naravi Saj veste, da je vadba izjemno dragocena za vaše duhovno, fizično, psihološko, čustveno počutje in tudi za vaše odnose. Morda imate v urniku že nedeljsko vadbo, ko se udeležite neke vadbe ali greste v telovadnico. Če se želite pripraviti na res odličen teden in se v nedeljo počutiti srečne, začnite dan tako, da se premaknete ven. Lahko hodite, tečete, greste na pohod, v hribe, kolesarite, plavate, rolate, izvajate jogo na prostem ali preprosto sprehajate psa. Občutki veselja, miru, povezanosti in pozitivnosti se bodo okrepili, če telo odpeljete pod modro nebo. Poslušajte odlično glasbo ali kakšen podkast, lahko pa preprosto prisluhnete zvokom narave. Naj vas slabo vreme ne odvrne od namena! Ko končate gibanje v naravi, poiščite miren kraj za meditacijo za 10 do 20 minut. Lahko dihate v popolni tišini ali sledite vodeni meditaciji. Dosledna meditacija spremeni fizično obliko vaše prefrontalne skorje in povzroči, da se počutite mirnejši in bolj odporni. Imeli boste več orodij za spopadanje z izzivi tedna. V prihodnost usmerjeno pisanje dnevnika Zelo preprosto je imeti navado razmišljati in skrbeti glede projektov in dela, ki vas čaka v novem tednu. Naši možgani imajo pristranskost negativnosti in po svetu nenehno iščejo 'nevarnost'. Ustvarite ritual, kjer sedete na tiho mesto in zavestno razmislite o prejšnjem tednu. Razmislite o vseh področjih svojega življenja, ne le o tem, kaj ste dosegli ali kaj vam ni uspelo. Česa ste se naučili? Kakšni so bili izzivi? Kako ste rasli? Zaradi česa ste bili zadovoljni in ponosni? Vzemite skodelico svojega najljubšega čaja ali kave in zapišite v poseben zvezek. Naslednji korak je pisanje dnevnika o naslednjih sedmih dneh. Kako se želite počutiti med tednom? Kako boste skrbeli za svoj um, svoje fizično telo in svojega duha? Zapišite si velike cilje ter si ustvarite meje in okvire, da boste dosegli tisto, kar želite in morate. Bodite hvaležni, da ste imeli priložnost zaključiti še en teden in boste ustvarili novega. Čas za družino ali prijatelje brez tehnologije Nedelje so za uživanje. Medčloveška povezanost lahko napoveduje, kako srečni bomo. To pomeni, da preživljajte čas z ljudmi, ki vas zanimajo in ki jim je mar za vas. Najsrečnejši ljudje na svetu so Skandinavci, ki vsak dan preživijo veliko časa s prijatelji in družino. Vesela nedelja vključuje čas s prijatelji in družino, kjer ste prisotni. Pustite telefon v torbi in ga ne preverjajte. Predstavljajte si, da tega prijatelja ali družinskega člana ne boste dolgo videli in zato skupaj uživata. Vadite aktivno poslušanje. Ko vam um pobegne v vaš koledar ali e-poštni nabiralnik, ga zavestno vrnite tja, kjer ste, in si čestitajte, da ste opazili zdrs. Poskusite nove aktivnosti, hobije, skupaj bodite dobrodelni, učite se novih stvari in se povežite v naravi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: