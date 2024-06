Miran Tepeš gre po dolgem jadranju po pristanku najraje na hamburger ali pico

Mirana Tepeša najbolje poznamo kot vrhunskega smučarskega skakalca, dobitnika srebrne kolajne z ekipne tekme na olimpijskih igrah v Calgaryju leta 1988. Po končani tekmovalni karieri je diplomiral iz geografije in nemščine na filozofski fakulteti, se za nekaj časa zaposlil v gospodarstvu, magistriral in se po slabem desetletju premora spet vrnil v šport. Po njegovi skakalni poti so šli vsi trije njegovi otroci, najstarejši sin Jurij, hčerka Anja in najmlajši Jon. Miran Tepeš se je z jadrnico odpravil čez Arktiko. FOTO: osebni arhiv Že vse od mladosti pa je 63-letni Ljubljančan navdušen jadr...