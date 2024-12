Lora Roglič Klinc: Nisem povsem odvisna od Primoža

Za uspešnim moškim stoji uspešna ženska. Taka, ki zna podpreti štiri, ne le tri vogale. Žene in partnerice vrhunskih športnikov zagotovo spadajo v to kategorijo, tudi Lora Roglič Klinc, dolgoletna partnerica, zdaj žena vrhunskega kolesarja Primoža Rogliča. Breme je lažje, če ga nosita dva. Lora in Primož sta v teh letih doživela marsikaj, bili so vzponi in padci, bile so preizkušnje, takšne in drugačne. A če se imata dva rada, Primož in Lora se imata, potem gre. Naprej. Čeprav po ovinkih, a to je čar. Ljubezen, zaupanje in izjemno medsebojno spoštovanje so temelji njune družine, ta pa je smise...