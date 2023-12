Letos so litijski kolesarji Božički obdarili več kot 600 otrok in 10 družin

Tamkajšnji kolesarski klub Litijski tempomat namreč vsako leto obdaruje najmlajše, letos je darilo dobilo več kot 600 otrok, ob tem pa so obdarili še najmanj deset družin. »Še dve minuti,« je vzkliknil Resnik, ki se ga je slišalo po dolini reke Save navzdol in navzgor. Hitro sta minili, otroci so se zbrali ob ograji, potem pa se zazrli v nebo. Snega za božične praznike že lep čas ni, menda je že 16 let tako, tako da mu sani ne pomagajo. Zagledali so helikopter. Trikrat je zakrožil nad Litijo, potem pa pristal na pumptrack poligonu.

Božiček na odru. FOTO: Drago Perko

Veselja ni manjkalo. Ekipa, zbrana okoli Samirja Handanagića, alfe in omege društva Litijski tempomat, je s švicarsko natančnostjo poskrbela za vse: Božiček je izstopil iz helikopterja, ob njem še dve pomočnici, na bližnji ploščadi ga je pričakal stol, da je sedel in nagovoril zbrane. Vmes je vse pozdravil domači župan Franci Rokavec, nato pa se je začelo: dve uri in pol je Božiček delil darila in poziral z otroki. V maniri tega, kar jih druži, poleg dobrote torej kolesa, so litijski kolesarji zajahali bicikle, Božička so dali v avto in se popeljali po kraju in še naprej delili darila.

Ker so bili otroci navdušeni

Vili je zabaval zbrane in gledal v nebo. FOTO: Drago Perko

»Vesel sem, ponosen, spet smo naredili nekaj dobrega. Hvala vsem, ki so pomagali in darovali. Če bi delili ocene od ena do deset, je bilo tole za enajst,« je proti večeru črto pod dogodek potegnil Roman Matoz, sicer Božiček, ki je s helikopterjem priletel v Litijo. Roman je domačin. In eden tistih, ki se spomnijo, kako se je vse skupaj začelo. Litijska kolesarska druščina ni bila tekmovalno naravnana, imajo pa svoj slogan: Združujemo vse kolesarske generacije.

»Prvič smo šli leta 2017 na Janče s kolesi na pivo, oblečeni smo bili v Božičke, na poti smo obdarili otroke, ki smo jih srečali. Otroci so bili navdušeni. Ob takih odzivih se je porodila ideja, da naredimo nekaj takega, kar ste zdaj videli,« sklene Roman, ki je s (kolesarskimi) prijatelji že začel kovati plane za leto 2024.