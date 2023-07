Krema za stopala ni modna muha

Ob omembi pedikure marsikdo pomisli predvsem na razvajanje in predvsem nepotrebno zapravljanje v kozmetičnem salonu. Toda ustrezna in redna nega stopal je zelo pomembna, in to vse mesece v letu, ne le poleti, poudarjajo strokovnjaki. Čeprav so naše noge večino leta skrite v čevljih, pozabljamo, da nosijo breme celega telesa, do njih pa smo s tesno obutvijo, nezdravimi materiali in neugodnimi razmerami pogosto neprizanesljivi; pogosto se na njihov klic na pomoč odzovemo šele takrat, ko nas začnejo na težave opozarjati z otiščanci, kurjimi očesi, vraščenimi nohti in glivičnimi okužbami. Stopala...