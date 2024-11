Kolumna Miše Terček: Kdo gre na Evrovizijo?

Kar dolgo se je ugibalo, kdo bo prihodnje leto Slovenijo zastopal na Evroviziji, predvsem pa, kako in kdo bo prihodnjega predstavnika izbral. Letos izbora Ema ni bilo, vsaj ne v obliki, kot smo ga poznali v številnih preteklih letih, ko so svoj glas oddali tudi gledalci. Letošnjo slovensko evrovizijsko predstavnico Raiven so izbrali na RTV Slovenija, vse skupaj pa je bilo zavito v tančico domnevnih nepravilnosti, zaradi katerih je nato odstopil urednik razvedrilnega programa, za njim pa je bila odstavljena tudi vodja projekta Ema. Karte so se zdaj premešale na novo in na RTV so se odločili za nov, kot kaže, transparentnejši pristop.

RTV Slovenija je namreč pred dvema dnevoma objavila povabilo k sodelovanju pri izboru slovenskega predstavnika na 69. tekmovanju za pesem Evrovizije 2025. Za predizbor so predvideli 12 skladb, ki se bodo predstavile na Emi 1. februarja prihodnje leto. Prijave sprejemajo do 25. novembra. Glasbeniki že množično pripravljajo skladbe, nekateri pa se že tradicionalno sprašujejo, ali morda ni vse skupaj kuhinja. Na RTV so zapisali, da bodo o 12 skladbah, ki se bodo uvrstile v izbor, odločale najmanj tri (!) komisije. Skladba, ki bo zastopala Slovenijo na tekmovanju maja prihodnje leto v Švici, pa bo znana po dveh krogih glasovanja. Tudi seznam bomo lahko gledalci videli že prej, in sicer bo objavljen najkasneje do 20. decembra.

V prvem krogu bo pet žirij odločilo o tem, kateri dve skladbi se bosta uvrstili v drugi krog. Vanj se bosta uvrstili pesmi, ki bosta prejeli najvišji seštevek žirije glasbenih izvajalcev, ustvarjalcev in producentov, televizijske žirije, radijske žirije, žirije ljubiteljev evrovizijske popevke ter žirije mednarodnih spletnih vplivnežev (influencerjev) na področju pesmi Evrovizije.

Načrt je torej sestavljen, časovnica pa je prav tako znana. Najbolj pomembno za nas (gledalce) pa je, da bomo o zmagovalni skladbi na koncu odločali mi, saj bo odločilni glas prepuščen ljudstvu oziroma glasovanju. To je pametna poteza, ki zna utišati pametnjakoviče, ki tokrat za morebitno slabo uvrstitev Slovenije na Evroviziji ne bodo mogli kriviti strokovne žirije. Zlobni jeziki bodo tokrat morali s prstom pokazati na občinstvo, na okus množic. Pri slednjem pa je po navadi težava, da se od države do države lahko precej razlikuje, kar pomeni, da visoka uvrstitev s tem nikakor ni zagotovljena. A tudi to formulo je treba preizkusiti, če ne zaradi drugega, zaradi tega, da lahko leto kasneje na RTV Slovenija končno izbiro morda ponovno prepustijo strokovnjakom. Nekoč v prihodnosti se bo po vsej verjetnosti tudi Sloveniji posrečilo (iz)najti zmagovalno kombinacijo. Kdo ve, morda se to zgodi že prihodnje leto in morda se (pravilni) odgovor skriva v nas – gledalcih.