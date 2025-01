Ko je mačko strah

Mačke so po naravi previdna bitja, ki so nagnjena k strahu in tesnobi, saj sta jim ta v divjini pomagala preživeti. Da je prestrašena, bomo najlažje prepoznali po značilnem obnašanju. Mačka, ki se boji, piha, se skriva ali trese. Tudi hitro dihanje je znak, da jo je strah. Telo je napeto, ušesa so sploščena nazaj ob glavo. Oči ima široko odprte, dlaka je nasršena. Rep je tesno ob telesu ali pa se hitro premika.

Najprej jo umaknite od vira strahu. FOTO: Getty images

Mačka se bo poskušala čim bolj oddaljiti od tistega, kar jo straši, bodisi z iskanjem zavetja v skritem kotičku ali z begom na višino, kjer se počuti varneje. Prestrašena mačka lahko preneha jesti, piti ali uporabljati mačje stranišče.

Ne vlecite je iz skrivališča, naj se pomiri in pride ven sama.

Ustvarimo varen prostor

Prestrašeni mački morate najprej zagotoviti varno in mirno okolje, kjer se lahko umiri. Ustvarjanje varnega prostora je prvi korak k njenemu boljšemu počutju, vključuje naj vse, kar mačka potrebuje, da se počuti udobno in varno: mačje stranišče, posode za hrano in vodo, najljubše igrače, odeje. Pomembno je, da ima prostor tudi pokrit kotiček za skrivanje ter mačje drevo ali drugo vertikalno strukturo, kamor lahko spleza. Tudi okno ali steklena vrata, ki omogočajo pogled ven, mačko pomirjata.

Mačko pomirja, če lahko gleda ven. FOTO: Getty images

Drugi korak je prepoznavanje sprožilcev strahu. Opazujte situacije, ki sprožajo strah pri vaši mački, kot so neznane živali, prenašanje v nosilki ali novi hišni ljubljenčki. Z beleženjem teh situacij lahko bolje razumete, kaj povzroča strah, in se temu ustrezno prilagodite. Na primer, če vaša mačka pokaže znake strahu ob pogledu na neznano žival zunaj okna, jo lahko premaknete v drug prostor, kjer ni izpostavljena temu dražljaju.

Tudi uporaba pomirjevalnih izdelkov lahko učinkovito zmanjša mačji strah. Feromonski difuzorji posnemajo naravne feromone, ki pomagajo zmanjšati napetost pri mačkah. Prav tako lahko probiotiki pomagajo pri zmanjševanju ravni stresnega hormona kortizola v telesu mačke. Redna uporaba teh izdelkov lahko pripomore k bolj uravnoteženemu in mirnemu obnašanju. Pomagate si lahko tudi s strokovnjaki za mačjo psiho, ki jih najdete tudi pri nas, v Sloveniji.