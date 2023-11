Jasna Kuljaj že celo leto uživa v novi vlogi

Jasna Kuljaj nas je v zadnjih letih navduševala kot voditeljica oddaj različnih formatov, med drugim jo poznamo iz oddaj Na zdravje!, Kmetija: nov začetek, Kmetija: nov začetek – Brez cenzure, Bilo je nekoč: Brez cenzure, Od težaka do junaka, Pri Črnem Petru in številnih drugih.

Čeprav kot voditeljica trenutno ne sodeluje z nobeno televizijsko postajo, pa to še ne pomeni, da ni aktivno vpeta v televizijsko dogajanje. Že eno leto namreč dela kot producentka Židanega popoldneva na radiu in televiziji Veseljak. »To pomeni, da je moja jesen dokaj zakoličena,« pravi Kuljajeva, ki so ji televizijski projekti od nekdaj najbolj pri srcu.

Sicer pa jezična voditeljica, ki bo decembra dopolnila 42 let, pravi, da televizija ni njena edina ljubezen in da v teh mesecih nima polnih rok dela le s tovrstnimi projekti.

»Vodim še prireditve, ki so moje veliko veselje. Seveda se veselim tudi morebitnih prihajajočih televizijskih projektov, vendar za zdaj ni še nič konkretnega,« nam je nedavno zaupala voditeljica, ki se je pred enim letom prav tako znašla v vlogi tekstopiske, in sicer je skupaj z Jožetom Potrebuješem napisala navihano skladbo Ena bolha za pomoč, ki jo izvaja Ansambel Saša Avsenika.

»Že ob prvem poslušanju sem se zaljubila vanjo, saj je res dobra, in sem takoj spisala osnutek, ker sem začutila, da to mora biti ženska izpovedna pesem,« o priljubljeni skladbi, ki jo radi izvajajo tudi drugi glasbeniki, pravi njena stvariteljica, ki upa, da bo kmalu lahko napisala še kakšen navihan glasbeni tekst.