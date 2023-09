Prijazen, uspešen, lepo vzgojen, nepoboljšljivo romantičen in čustven, strasten in lep, vse to in še mnogo več je Jan Plestenjak. Pred 30 leti je začel svojo glasbeno kariero, najmanj toliko je tudi njegovih velikih uspešnic. Pevec, kitarist in avtor, ki je letos dopolnil 50 let in z lahkoto polni dvorane, nam brez sramu prizna, kako zanič je bil na začetku svoje glasbene kariere in kako so ga z metanjem steklenic pregnali z odra. In tudi, kako je včasih osamljen in da bi končno že rad spoznal sorodno dušo, ki bi čutila enako kot on in s katero bi si ustvaril družino. To poletje je bilo za ve...