Izkoristite tišino v svoj prid

V trenutku, ko zjutraj vstanemo, nas zajame zunanji hrup – zvonjenje budilke, brenčanje glasbe, piskanje kuhalnika za kavo. Živimo sredi hrupa, obkroža nas, nekateri najbolj pereči in stresni zvoki pa so tisti, s katerimi živimo v sebi. Naš um je poln stkanih misli – vedno si sledijo druga za drugo. Zunanji nemir okolja nam v kombinaciji z notranjim klepetanjem uma pušča malo prostora, da bi resnično izkusili tišino.

Lepota tišine

Zagotovo se lahko strinjamo, da je tišina vrlina. Preden je svet podlegel ustvarjanju in bombardiranju zvokov, ki jih je ustvaril človek, je bilo vesolje ogromen, odprt prostor – kjer sta bila edina odmeva, ki ju je bilo moč slišati, mir in tišina. Lepota tišine je v tem, da preprosto je. V tem ni nič umetnega ali izdelanega. Tišina ponuja odprtino, ki je ni mogoče takoj definirati – priložnost, da si vzamemo čas za odkrivanje skrivnosti in lekcij, ki obstajajo v njej.

Zapolnjevanje

Tišina za večino od nas ni samoumevna. Še posebno v današnjem času. Instinktivno se počutimo nelagodno, ko pride do nepričakovanega premora v toku dejanj ali gibanja. Imamo neprijetno navado, da tišino zapolnimo s površnim govorjenjem. Ali pa se namerno izogibamo situacijam, kjer hrupa ni. Inherentno se ga bojimo, kot da bi morali razviti 'pridobljen okus' za tišino ali pridobiti poseben sklop spretnosti, da bi se jo naučili prenašati.

Ali je ustvarjanje prostora za tišino nemogoče v naši sodobni, hrupni družbi? In če je tako, ali pogrešamo šepet in nepredvideno magijo, ki nam jo morda poskušata sporočiti vesolje in notranji jaz?

Obkroža nas

Sredi vsega hrupa je tišino neverjetno enostavno najti; je povsod okoli nas. Naučiti se moramo razkrinkati hrup s premišljenim in zavestnim prizadevanjem za ustvarjanje tišine. S tem lahko pomagamo odstraniti napetost in tesnobo iz svojega okolja, si napolnimo notranje baterije ter ustvarimo mir s seboj in okolico.

Vemo, da morda zveni nemogoče. Toda že majhna prilagoditev v vašem vsakdanjem življenju lahko veliko spremeni.

Najdite tišino

1. Vsako jutro si vzemite pet minut tišine, preden vstanete, da zbistrite misli in poslušate svoj dih. In ko ste že pri tem: določite svoje namere za ta dan in dnevno hvaležnost.

2. Doma poiščite miren kotiček, ki ga lahko gojite kot svoje svetišče – nekje, kjer boste lahko v miru, brez vdorov brali ali beležili dnevnik.

3. Jutranjo kavo srkajte zunaj na terasi namesto pred televizijo ali računalnikom. Tam zunaj ni ravno tiho, a poslušanje umirjenosti matere narave lahko prinese notranjo tišino, ki vas bo spremljala ves dan.

4. Med vožnjo izklopite radio. V celoti se posvetite vožnji. Morda boste presenečeni nad tem, kaj opazite okoli sebe!

5. Ustavite se in si vzemite nekaj sekund, da uredite svoje misli, preden se lotite naslednjega govora.

6. Sedite in meditirajte od 10 do 15 minut in pustite, da vaš dih očisti um nereda. Z vadbo podaljšujte ta čas izvajanja.

7. Pojdite na sprehod in pustite telefon v avtu. Dovolite si, da se izgubite v duhu in zvokih matere Zemlje.

8. Uživajte v tihem večeru. Prekinite povezavo s prenosnikom in mobilnim telefonom. Naredite prostor za tiho kontemplacijo ali molitev. Namenoma izbrišite misli preteklosti in prihodnosti. Naj um samo je.

9. Uživajte v tišini, preden um zaspi. Spodbujal bo občutek blaženosti, počitka in ravnovesja.

Zdravilna in božanska

Slaviti bi morali lepoto določenih zvokov, kot je jok novorojenčka ali umetnost ustvarjanja glasbe. Kljub temu moramo utišati zunanji hrup in pustiti, da se zvoki narave – glasba matere Zemlje – pojavijo in nam zapojejo, naj to postane ritual. Lahko se začnemo zavedati njene moči, da je zdravilna, duhovna in božanska. Prav tako se v tišini skriva ponudba, da slišimo sebe ter se uglasimo z lastnim notranjim glasom.