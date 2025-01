Hrvaška zaušnica jim je prav prišla

Če bo vse potekalo po načrtih, se bomo s Hrvati znova srečali v drugem delu prvenstva. Tista tekma utegne odločati o marsičem. Po drugi strani je bila tekma v Zagrebu dobro opozorilo in je pri določenih zadevah prišla prav. Tudi sobotni trening je bil nato zelo dober. Fantje so se nekoliko zbrali, tako da je to še ena pozitivna plat dvoboja,« se je na zadnji pripravljalni dvoboj ozrl slovenski selektor Uroš Zorman, ki se je v maniri prekaljenega trenerskega lisjaka dotaknil zadnje pripravljalne tekme proti Hrvaški. Slovenija ni bila videti dobro, a eno so priprave in pripravljalne tekme, povsem nekaj drugega pa tekme na velikih tekmovanjih. Ko se zbira točke. Ker so Hrvati Slovencem dali lekcijo (na koncu poraz Slovenije z rezultatom 25: 33), je imel Zorman nov razlog, da je zadnje dni stisnil igralce in od njih zahteval še nekaj več. Ob minimalnem porazu s Hrvati to ne bi bilo mogoče, tudi zato je selektorju Zormanu poraz prišel prav in je že preteklost. Danes ob 18. uri se začenjajo zbirati točke. Slovence med 16. in 20. januarjem v zagrebški areni najprej čakajo tekmeci s Kube (16. januar, 18.00), potem z Zelenortskih otokov (18. januar, 18.00) in Islandije (20. januar, 20.30). Če bodo osvojili eno od prvih treh mest v skupini G, se bodo v drugem delu tekmovanja nato pomerili z najboljšimi tremi iz skupine H. V njej nastopajo rokometaši iz Egipta, Hrvaške, Bahrajna in Argentine.

Dve zmagi in poraz Reprezentanca se je drugi januarski dan zbrala v Kopru, v času priprav je odigrala tri tekme. Tretji dan je v Umagu s 37:32 ugnala afriške podprvake iz Alžirije, v Kopru je porazila aktualne azijske prvake Katarce (38:30), nazadnje pa v Zagrebu klonila pred Hrvati (25:33).

Slovenija bo na prvenstvu nastopila v postavi Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičič, Blaž Janc, Domen Novak, Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Aleks Vlah, Domen Makuc, Rok Ovniček, Miha Zarabec, Nejc Cehte, Tadej Kljun, Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen in Miha Kavčič ter (vratarji) Jože Baznik, Klemen Ferlin in Urban Lesjak. Kot zadnja sta odpadla Mitja Janc in Matic Suholežnik. Med 18 igralci bo selektor za vsako tekmo določil 16 rokometašev, ki bodo nastopili na posameznem obračunu.

Vsaj četrtfinale

»V prvi vrsti si želim, da bi nadaljevali tam, kjer so končali minula tekmovanja. Da bo dober rezultat posledica dobre igre. Igramo tako rekoč pred vrati doma, zato ne smemo biti skromni, moramo vsaj do četrtfinala. Reprezentanca napreduje iz tekmovanja v tekmovanje, igralci so osvojili selektorjev sistem. V ekipi je nekaj novih obrazov, ki so lačni dokazovanja, kar dobro paše ob že izkušene reprezentante, ki so vešči igranja na turnirjih, kot je svetovno prvenstvo,« je o možnostih Slovenije povedal Roman Pungartnik, tudi sam nekdanji reprezentant (171 tekem, 679 golov za Slovenijo).

»Novi obrazi, ki to pravzaprav niso, so že imeli vlogo. Na desni strani je tu Nejc Cehte, na sredini je Domen Makuc, ki ima priložnost, da potrdi, da je iz pravega testa. Po poškodbi se vrača Rok Ovniček, tu je še Miha Kavčič, ki lahko kot sodobni krožni napadalec igra v obe smeri,« Pungartnik pove o sveži krvi v reprezentanci. Ob tem velja omeniti, da ima Zorman tudi novega pomočnika – to je postal Mirko Skoko, ki se je proslavil z delom v MRK Krka Novo mesto.

Norveška, Danska, Hrvaška

Na letošnjem svetovnem prvenstvu bo tretjič zapored nastopalo 32 reprezentanc, ki jih je žreb razporedil v osem skupin. Skupini A in B bosta v uvodnem delu gostovali v Herningu na Danskem, E in F pa v Oslu na Norveškem. Preostalo polovico dogajanja v prvem delu bo gostila Hrvaška – skupina C bo nastopala v Poreču, D v Varaždinu, G in H pa v Zagrebu. Iz vsake skupine prvega dela bodo najboljše tri ekipe napredovale v drugi del. Združile se bodo trojice skupin A in B (Herning), C in D (Varaždin), E in F (Oslo) ter G in H (Zagreb). Iz skupin drugega dela bodo najboljše dvojice napredovale v četrtfinale, preostale pa bodo tekmovanje zaključile. Končnica bo do vključno polfinala potekala v Zagrebu in Oslu, medtem ko bosta obe tekmi za medalje odigrani na Norveškem.

Selektor Uroš Zorman in ekipa danes začenjajo lov na novo odmevno uvrstitev. FOTO: Aljaž Močnik/RZS

Ekipe, ki bodo v prvem delu zasedle četrto mesto, v Poreču čaka začetek predsedniškega pokala za razvrstitev od 25. do 32. mesta. Najprej bodo dvoboji potekali v dveh skupinah s po štirimi reprezentancami, za tem pa sledi neposredna tekma enako uvrščenih ekip za končno razvrstitev. Roman Pungartnik največ možnosti za najvišja mesta daje Dancem (branilci naslova), Francozom (šestkratni svetovni prvaki) in Špancem, Hrvatom napoveduje polfinale.

Pungartnik se veseli tekmovanja, kjer od 2009. deluje kot strokovni komentator. Tudi letos z upanjem, da bo lahko čim dlje poročal in strokovno komentiral dosežke Slovenije. K sodelovanju ga je povabil Ivo Milovanovič, ki je tudi njegov mentor, še danes pa tudi kritik, če je treba. »Prvič sva sodelovala že leta 2004 v času evropskega prvenstva, ko sem se poškodoval, pa sem bil gost. Po koncu moje kariere smo okrepili sodelovanje, od leta 2009 sem poleg,« pove Pungartnik in poudari, da lahko opravi svoje delo, če se kakovostno pripravi.