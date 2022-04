Hemofilija je motnja strjevanja krvi, ki lahko zaradi notranjih krvavitev, tudi spontanih, brez poškodbe, ogrozi življenje posameznika. Najpogostejše so notranje krvavitve v gibala, ki brez zdravljenja vodijo v trajne okvare sklepov z omejeno gibljivostjo vse do invalidnosti, pojasnjujejo pri Društvu hemofilikov Slovenije, humanitarni organizaciji bolnikov s prirojenimi motnjami strjevanja krvi, med katere spadajo neozdravljive, praviloma dedne bolezni hemofilija A in B, von Willebrandova bolezen, bolezni pomanjkanja drugih strjevalnih faktorjev in motenega delovanja trombocitov. Umrli pred 2...