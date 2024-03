Duhovni pomen prestopnega dne

Ker se 29. februar zgodi le enkrat na štiri leta, številni ljudje verjamejo, da ima ta dan pomembno duhovno moč. Z numerološkega vidika je 29. dan 11 (2+9), ki je v številnih duhovnih skupnostih znano kot število prebujenja in duhovnega razsvetljenja.

Sledite poslanstvu

Čeprav imamo 29. dan v vsakem mesecu, je 29. februar (2) redka kombinacija števil in zato redka energija, ki jo lahko doživimo.

V numerologiji 2 pomeni sledenje dušnemu namenu ali poslanstvu. S seboj nosi žensko energijo, ki nam pomaga, da ustvarimo svoje stvaritve in ideje prenesemo v fizični svet.

Ko se 11 (29.) in 2 (februar) združita, se njuna energija oblikuje v močan trenutek za ljubezen, zdravljenje in učenje. Pravzaprav ti številki predstavljata prihod duhovnega glasnika svetlobe, in verjetno je, da bomo, če bomo odprti in ozaveščeni, prejeli nekaj napotkov za svojo pot naprej.

Številni numerologi tudi verjamejo, da 29. februar, ker je tako redka vibracija, v nas povzroča nekakšen učinek valovanja, ki skoraj ustvarja priložnost, da v tem trenutku "skočimo" naprej in v svojem življenju nadoknadimo zamujeno.

Opravite vse

Prestopni dan nam omogoča dodaten čas, da opravimo stvari, kar vibracijsko vpliva na dimenzijo časa v vesolju. Pred izumom ure staroselci niso iskali vodila le v Soncu in zvezdah, temveč so sinhrone dogodke razumeli tudi kot način, kako vesolje sporoča gibanje v času. Ti sinhroni dogodki so vključevali videnje sporočil v naravi, v obnašanju živali, v plimovanju oceanov in tudi v vetru.

Pri tem časovnem preskoku je pomembno, da opazujete vse sinhronosti, ki se pojavijo, in ali vam lahko dajo namige o vaši lastni poti prebujanja in namenu. To je še posebno pomembno, če poskušate razumeti, kakšno energijo vam prinaša 29. februar, saj sta narava in svet okoli nas vedno ogledalo naših lastnih izkušenj.

Dan za snubitev Morda se spomnite filma Prestopno leto, v katerem neko dekle odpotuje na Irsko za svojim fantom, ki je kar ne zaprosi. Po tradiciji naj bi namreč imela možnost, da ona zaprosi za roko njega, a le na prestopno leto in natanko na 29. februar. Tradicija ni izmišljena in Irska ni naključna. Po stari irski legendi se je namreč sveta Brigida (po naše sv. Brigita Irska ali Brida) dogovorila s svetim Patrikom, da bodo lahko ženske vsaka štiri leta zaprosile moške za roko – in ne le obratno. To naj bi bilo uvedeno zato, da bi uravnotežili tradicionalne vloge moških in žensk, podobno kot prestopni dan uravnoteži koledar.

Rojstni dan

"Sprehod" skozi 29. februar je skorajda kot sprehod skozi redek portal, ki nam je dostopen le vsaka štiri leta. Večini se morda zdi, da je to le dodaten dan, toda če si boste postavili izziv, da odprete svoje zavedanje in razmislite o globljem ritmu in toku časa v tem vesolju, boste morda v svoji duši izkoristili novo energijo.

Tisti, ki ste rojeni na prestopni dan, imate še vedno vsako leto svoj rojstni dan, saj je to razvidno iz vašega solarnega obrata, oziroma povratek, ki je trenutek, ko se Sonce vrne na isto stopnjo, na kateri je bilo na dan vašega rojstva. Sonce se skozi to točko pomakne vsako leto, ne glede na to, ali je prestopno leto ali ne. Če spadate med te, lahko svoj solarni povratek izračunate tako, da pogledate v svojo astrološko karto in ugotovite, na kateri stopnji je bilo Sonce v času vašega rojstva.

Energija rib

Z astrološkega vidika je zanimivo, da prestopni dan pade v znamenje rib. Energija in bistvo rib sta resnično povezana z našo globljo zavestjo, čustvi in duhovnostjo.

Ko imamo še en dodaten dan za uživanje v vibraciji rib, se zdi, da nas vesolje skorajda opominja na pomen zavesti in našega duhovnega napredka.

Če želite kar najbolje izkoristiti energijo prestopnega dne, poskusite ozavestiti nekaj, kar želite v svojem življenju premakniti naprej. Ocenite, kje bi radi ustvarili več časa in energije za nekaj, in pošljite svoje namere v vesolje. Tistim, ki so občutljivi za energijo prestopnega dne, lahko pomaga izvajanje obredov za ozemljitev in bivanje v naravi.