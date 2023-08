Črna Marija kraljuje nad Jadranom

Med potovanjem po jadranski magistrali se popotnik odpočije in ustavi v Primoštenu, spokojnem ribiškem kraju na pol poti med Trogirjem in Šibenikom. V preteklosti je bilo tu mesto na otoku, leta 1542 so tod plenili Turki, otok pa je imel obzidje. S kopnim je mesto povezoval dvižni most. Ko je minila turška nevarnost, so naredili pomol in leta 1564 naselje poimenovali Primošten. Kar 45 ton tehta. Kraju dajejo identiteto leta 1485 zgrajena župnijska cerkev sv. Jurija, župnijska cerkev svetega Roka, omeniti pa moramo tudi cerkev Matere Božje Milosti, tudi sliko Loretske Matere Božje pa ogromne ...