Čas je za frizerja

Sonce in morje lahko lase poškodujeta, zato je prav, da jim jeseni z ustrezno nego vrnemo sijaj ter poskrbimo za njihovo zdravje. To lahko storimo s hranilnimi maskami, šamponi in balzami, priporočljiv je tudi obisk frizerja. Kakšne pričeske bodo to sezono najbolj priljubljene? Izbira frizure je odvisna od osebnega stila in življenjskega sloga, izjemno pomemben faktor pa je tudi tip naših las. Enaka pričeska se namreč ne bo obnašala optimalno pri vseh ljudeh, zato je dobro, da se pred striženjem posvetujemo s svojim frizerjem. Tega se zelo zavedajo tudi frizerski mojstri v Hollywoodu, ki vsak...