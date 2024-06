Avseniki so za videospot najeli Dejana Zavca

Gre za pesem, ki je bila posneta pred približno petimi leti v nemškem jeziku in še s prejšnjo zasedbo,« povedo člani Ansambla Saša Avsenika. Avtorja skladbe sta Sašo Avsenik in Matjaž Vlašič, besedilo pa je delo kitarista skupine MI2 Jerneja Dirnbeka - Dimeka in Jureta Karasa, režiserja, producenta in ustanovnega člana dueta Slon in Sadež. Luka Sešek, ki je novo polko Žena me tepe odlično zapel in še boljše interpretiral, je v videospotu odigral lik, ki so ga člani Ansambla Saša Avsenika poimenovali kar gospod Duško.

Luka Sešek (desno) v družbi postavne Nine Radi, ki je zaigrala jezno ženo, in Dejana Zavca, ki se je znašel v novi vlogi. FOTO: Neo Visuals

»Je precej zmeden lik, ki mu gre v življenju vse narobe. Ne tako narobe, da bi bil žrtev, ampak prav toliko narobe, da se ob tem zabava. Luka se je res vživel in ga odlično zaigral,« so povedali člani ansambla, ki ne skrivajo ponosa, ker se jim je pri snemanju pridružil najuspešnejši slovenski boksar Dejan Zavec. Tako kot skladba tudi videospot ni nastal čez noč. Scenarij zanj so ustvarili Sašo Avsenik, Luka Sešek in Matic Plevel, lik zamaskirane žene pa je odigrala Nina Radi, ki smo jo spoznali v oddaji Sanjski moški.

15 let delovanja

Sicer pa letos mineva 15 let, odkar Ansambel Saša Avsenika nadaljuje bogato zapuščino ene najbolj prepoznavnih glasbenih družin v Sloveniji. V čast pomembni obletnici pripravljajo sklop koncertov, s katerimi bodo proslavili svoje delovanje in se zahvalili vsem poslušalcem, ki so del njihove zgodbe. Junija bodo nastopili na gradu Vurberk, v Kostanjevici na Krki, v Sežani (pri Kosovelovem domu), praznovanje pa bodo zaključili s koncertom na Ljubljanskem gradu. Ansambel je od ustanovitve s svojimi melodijami, besedili in nastopi navdušil tako starejše kot mlajše generacije.

»To je prelomnica, ki nas spodbuja, da se ozremo na vse naše dosežke, hkrati pa načrtujemo prihodnost. Vsi skupaj smo ponosni na tradicijo in skladbe Ansambla bratov Avsenik, ki so včasih nastopali tudi po 330 dni na leto. Naša številka se vrti okoli 170 nastopov na leto tako doma kot v tujini. Če je dolga leta veljalo, da je naša glasba predvsem doma, v alpskem prostoru, smo se mi podali na koncerte tudi na Hrvaško, Nizozemsko in v Belgijo, celo v Kanado. Ne samo čez ocean, igrali smo tudi na križarjenjih, kar je bilo za vse nas posebno doživetje. Hvaležni smo za vso podporo, ki jo prejmemo od poslušalcev,« je ob tej priložnosti povedal Sašo Avsenik.