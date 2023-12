Terapevtka Asya Širovnik Moškon: Ljubezen, ki jo iščemo, je v nas samih

Tvoja knjiga odgovarja, pojasnjuje, vodi tja. Nismo telo, ki ima dušo, ampak smo duša, ki ima telo, in duša ve, kam gre. Tja, od koder je prišla! Kot zapišeš: »Vsakdo išče v sebi tisto, kar je večno, dobro in lepo, saj globoko v sebi čutimo, da smo vsi bitja svetlobe.« Naše resnično bistvo je nesmrtno. Večno! To je možno spoznati že v zemeljskem življenju, v katerem smo povezani z umrlimi in lahko komuniciramo z njimi. Kot lahko komuniciramo z duhovnimi vodniki. Bitji svetlobe in ljubezni, ki so vedno ob nas. To je stanje, »ko z vsem bitjem čutiš in veš, da si v ljubečem objemu in da vsi odgov...