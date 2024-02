Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) je konec lanskega leta že petnajstič izbral najbolj skrbne lastnike gozdov v letu 2023 v Sloveniji. Na slovesni podelitvi priznanj, ki je potekala na Gradu Sevnica, so govorci posebej omenjali predvsem pomen nege mladega gozda za oblikovanje odpornih in trajnostnih gozdov ter dobrega sodelovanja lastnikov gozdov z javno gozdarsko službo. V vsaki od 14 območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije so izbrali lastnika gozda, ki izstopa po zglednem gospodarjenju, tesni življenjski povezanosti z gozdom, strokovni izvedbi del in spoštovanju večnamenske vloge gozdov. Pri...