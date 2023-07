Ali tudi vi potrebujete digitalno razstrupljanje?

Tehnologija nas lahko kljub vsem svojim prednostim in priložnostim hitro začne obremenjevati in motiti. To zagotovo že opažate v vsakdanjem življenju. Prav zato je digitalno razstrupljanje zelo pomembna praksa za ohranjanje zdrave in uravnotežene uporabe tehnologije.

Daljši odmor

To storite vsaj enkrat na leto in si preprosto povedano vzemite daljši odmor od tehnologije. Ker je seveda vpeta v naše vsakdanje poslovno življenje, je to veliko laže reči kot storiti, a poskusite s krajšimi obdobji, ki jih lahko sčasoma podaljšujete. Lahko to počnete vsak mesec nekaj dni ali pa enkrat na letno za daljše obdobje. Ko boste začeli razstrupljanje, boste hitro ugotovili, da je vaša stopnja zasvojenosti najverjetneje višja, kot ste pričakovali. Edini način, da resnično odkrijete, kakšen vpliv ima tehnologija na vaše življenje, je, da jo izklopite in začutite, kako močna je potreba, da jo ponovno vključite.

Stroge meje

Med razstrupljanjem si postavite stroge meje za izbrani časovni okvir. Na primer, še vedno lahko uporabljate telefon za klice in sporočila, vendar odstranite vse druge funkcije, aplikacije, priložnosti in motnje (morda celo kamero in zemljevide). Še vedno lahko uporabljate računalnik za delo, vendar omejite čas in spletna mesta, ki si jih dovolite obiskati. Namen je preusmeriti razmišljanje in uporabo tehnologije v življenju in delu. Neizogiben rezultat tega je, da bo vaše življenje spet doseglo ravnovesje glede stvari, ki so v njem dolgoročno pomembne. Oglejte si pet znakov, da digitalno razstrupljanje res potrebujete.

Z napravami preživite več časa, kot ste nameravali

Tehnologija je lahko kot živi pesek – lepljiva in zahtevna za pobeg. Ali se nismo vsi zasvojili po enem članku in ostali ob drugem članku, videu, komentarju ali delitvi? Kliknete na članek, ki bi vam moral vzeti le pet do deset minut časa, potem pa se pomikate naprej navzdol po facebooku ... Preden se zavedete, ste porabili 15 do 20 minut za brezglavo drsenje po zaslonu. Zapravljanje časa je neposredna in očitna posledica privlačnosti iger, spletnih mest in aplikacij. Morda vam bo lažje popolnoma prekiniti to navado in nato začeti znova, kot da bi jo zgolj poskušali omejiti.

Po preživljanju časa z elektronskimi napravami čutite krivdo ali nezadovoljstvo

Ko pojeste vrečko čipsa, takoj začutite sol na jeziku, nazadnje ostane le olje na vaših prstih. A polni teh praznih kalorij se počutite nezadovoljne ali celo krive. Uporaba tehnologije ima podobno krivuljo nagrajevanja in obžalovanja. Vsako spletno mesto in članek ponujata košček takojšnjega zadovoljstva. Porabljen čas pogosto obžalujete, in če ste po preživljanju časa s tehnologijo prepojeni z negativnimi čustvi, je to precej jasen namig, da potrebujete odmor od nje.

Motivira vas strah, da bi kaj zamudili

Gre za priznano obliko socialne anksioznosti, ki se je v današnjem času le še poslabšala. Gre za to, da vas skrbi, da bi se drugi lahko zabavali (na spletu), medtem ko vas ni tam. »Če ne bom gledal tega videa ali si ogledal tvojih objav, bom luzer, ker ne bom vpleten v kul stvar, ki se dogaja.« Resnica je, da boste vedno nekaj zamujali. Vedno lahko sodelujemo še več, vendar je čas omejen in večja zaposlenost ni rešitev. Da bi se naučili te resnice, namerno zamudite komunikacijo in »zabavo«. V tem času najpomembnejšim ljudem omogočite, da se v nujnih primerih obrnejo na vas. Vse drugo lahko počaka.

Imate željo, da bi vedno znova preverjali, kaj je novega

Mali rdeči simbol pomeni, da imate 15 novih e-poštnih sporočil. Kaj pa, če so pomembna? Raje preverite takoj! Da, pred pol ure ste bili na facebooku. Toda v tem času se je naložilo veliko novih objav. Večkrat ste že pregledali naslove na najljubšem kanalu z novicami, toda morda se je zgodilo kaj res udarnega. Ugotovite, koliko več lahko naredite, če nehate motiti lastno koncentracijo. In kako nepotrebne so skoraj vse te informacije, ki ste jih tako obsesivno preverjali.

V enem dnevu nimate nikoli dovolj časa

Preverite, koliko časa preživite na telefonu in kolikokrat na dan ga vzamete v roke. Preglejte tudi najpogosteje uporabljene aplikacije. Čeprav je veliko tega časa namenjenega za delo, je zagotovo še vedno veliko več, kot bi si predstavljali. Ob koncu dneva ni neobičajno, da se počutimo, kot da smo bili neverjetno zaposleni. Zasedenost in stres sta resnična, toda če bi zmanjšali uporabo tehnologije, ali bi vam to pomagalo, da bi se počutili mirnejše in bolj na voljo za tisto, kar je pomembno? Poskusite, presenečeni boste, kaj lahko spoznate med razstrupljanjem. U. J.