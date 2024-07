Zgrožen opazil, da noge njegove žene štrlijo iz ust plazilca

Siriati, 30-letno mater petih otrok, je v regiji Luwu na Južnem Sulaveziju (Indonezija) napadla 10-metrska kača, medtem ko je bila na poti na tržnico. Na cilj nikoli ni prišla, zato je domače zaskrbelo.

Njen mož Adiansya, 30, se je odpravil po isti poti, da bi jo našel, nakar je v travi zagledal močno odebeljeno kačo. Zgrožen je opazil, da noge njegove žene štrlijo iz ust plazilca. Kljub temu da je kačo ubil in hitro izvlekel svojo ženo iz njenega želodca, je bila Siriati že mrtva. Truplo so odpeljali domov v vas in ga zjutraj (sreda, 3. julija) pokopali.

»Žrtev je želela iti ven, da bi svojemu otroku kupila zdravila. Njen najmlajši sin je star tri leta. Najprej je želela na obisk k bratu, zato se je odpravila skozi gozd,« je povedal vaški predstavnik Lyang.

»Njen brat je dolgo čakal, a Siriati ni prišla. Zato je poklical njenega moža. Ta je rekel, da je odšla že zgodaj zjutraj.«

Našel njene sandale

Dodal je: »Tako je mož šel iskat ženo, njene sandale je našel na cesti sredi gozda. Sumil je, da jo je požrla kača, ker so bile tam kačje sledi.« Policija je potrdila, da je truplo nedotaknjeno, a sumi, da so bile njene kosti zdrobljene. Poročajo, da je na nogi imela rano, ki je verjetno nastala kot posledica kačjega ugriza.

»Mislimo, da je šlo za ugriz kače,« je povedal načelnik policije Walenrang, pomočnik policijskega komisarja Idul. »Po ugrizu se je piton takoj ovil okoli noge in žrtev dokončno ohromil.«

Grozljiva zgodba žal ni osamljena. Prejšnji mesec so mamo štirih otrok našli mrtvo v 20-metrskem pitonu. Tudi 50-letna Farida je sama hodila po gozdu, da bi prišla do lokalne tržnice v mestu Kalimpong v Indoneziji. Na žalost so domačini opazili otečeno kačo, ko so jo začeli iskati.

Domnevajo, da je kača svoje zobe zarila v njeno nogo, preden se je odločila, da jo bo v celoti pogoltnila. Domačini verjamejo, da je umrla zaradi zadušitve, utrpela je tudi ugriz v okončino.