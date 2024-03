Ženska, ki so jo našli po tem, ko je bila pogrešana v petek, je umrla

Še vedno ni natančno znano, kaj se je zgodilo z Medžimurko Snježano Z., ki je v petek odšla od doma in izginila. Včeraj so jo našli v gozdu in jo nemudoma prepeljali v bolnišnico, vendar je direktor bolnišnice sporočil, da je ženska kljub sprejetim ukrepom umrla. »Opravljena bo forenzična obdukcija, da se ugotovi vzrok smrti,« je dodal. Razkril je še, da so jo v bolnišnico pripeljali v kritičnem stanju in takoj začeli intenzivno zdravljenje, poročajo hrvaški portali.

Kaj se je zgodilo?

Spomnimo, včeraj malo po 15. uri so v gozdu med Dragoslavcem in Frkanovcem našli pogrešano 48-letno žensko, ki so ji takoj na kraju nudili prvo pomoč, nato pa so jo prepeljali v UKC Čakovec. V petek okoli 10. ure je izginila iz družinske hiše v Dragoslavcu, odšla v neznano smer in je niso več videli.

Isti dan je malo pred 17. uro je međimurska policijska uprava prejela obvestilo o njenem izginotju in skupaj z gasilci ter skupino prostovoljcev (svojci in prijatelji pogrešane) začela iskanje. Intenzivno so jo iskali in včeraj okoli 15. ure našli živo, a v kritičnem stanju.