Zakuril 76 ljudi, da bi zakril umor enega

Južnoafriška policija je v povezavi z lanskim smrtonosnim požarom, ko je v petnadstropni stolpnici zgorelo 76 ljudi, še več deset ljudi pa je bilo ranjenih, prijela 29-letnega moškega. Ta je med zaslišanjem priznal, da je požar zanetil, da bi z ognjem zakril sledi, da je pred tem po naročilu preprodajalca drog umoril nekega moškega.

Lanski 31. avgust se je v zgodovino Johannesburga zapisal kot eden najbolj črnih. V ognju, ki je zajel zapuščen blok v središču mesta, kjer si je zavetje našlo več sto tujih pribežnikov, je namreč umrlo 76 ljudi, med temi 12 otrok, in velja za eno največjih tragedij v Južni Afriki.

Policija je sprožila preiskavo o vzroku katastrofalnega požara, a razplet je sedaj presenetil tudi njih. Požig je namreč priznal devetindvajsetletnik, sicer odvisnik od drog, ki je na tisti usodni dan po naročilu svojega dobavitelja mamil, ki je tudi živel v prekletem bloku, umoril moškega. Svojo žrtev je sprva pretepel in nato zadušil. Umorjenega je v kleti bloka polil z bencinom in nanj odvrgel prižgano vžigalico.

Zaslišanje, ki je pripeljalo do šokantnega priznanja, sicer ni imelo povezave s sumom kriminalnega dejanja. Moškega, nad katerim zdaj visijo obtožbe za 76 umorov, 120 poskusov umora in požiga, so med preiskovanjem vzroka požara namreč zaslišali le kot enega izmed prebivalcev bloka.