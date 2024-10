Zagorel šolski avtobus, ki je prevažal otroke na ekskurzijo: najmanj 25 mrtvih

Na Tajskem se bojijo, da je v predmestju prestolnice Bangkok zagorel šolski avtobus, ki je prevažal učence in učitelje na ekskurzijo, zaradi česar je bilo 16 potnikov hospitaliziranih, je sporočila tajska vlada, povzemajo pa tuji mediji.

FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

Policija ni mogla takoj potrditi števila ranjenih ali mrtvih, vendar je notranji minister Anutin Charnvirakul povedal novinarjem, da naj bi umrlo 25 ljudi.

Premier: Dijaki so šli na izlet

Šestnajst učencev in tri učitelje so odpeljali v bolnišnico, je povedal minister za promet Suriya Juangroongruangkit in dodal, da vzrok incidenta še preiskujejo.

Prvi posnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, ki so jih posredovali lokalni tiskovni mediji, so pokazali gost siv dim, ki se je valil iz avtobusa, medtem ko je še gorel.

FOTO: Chalinee Thirasupa Reuters

Premierka Paetongtarn Shinawatra je dejala, da so učenci šli na izlet. »Kot mati bi rada izrazila globoko sožalje družinam,« je dejala v objavi na X.